Hausaufgaben gemacht

Anzeige

Essen, die neuntgrößte Stadt Deutschlands, hat fast doppelt so viele Einwohner wie Mannheim. Dennoch: Der Bund fördert Essen beim Bemühen, die Luft besser zu machen, mit deutlich weniger Geld. Das lässt zumindest eine Schlussfolgerung zu: Mannheim hat in Berlin ein schlüssiges, realistisches, umsetzbares Konzept präsentiert. Die überzeugenden Ideen können kein Zufallsprodukt sein. Sie sind vielmehr das Ergebnis harter (Vor-)Arbeit und der klugen Interpretation der geforderten Kriterien. Die Stadt hat ihre Hausaufgaben also sehr ordentlich gemacht.

Klar ist aber auch, dass der vielleicht schwierigere Teil in Sachen Modellstadt noch vor ihr liegt. Es gilt nun, die geförderten Projekte so zeitnah und vor allem attraktiv umzusetzen, dass die Kunden im besten Wortsinn darauf abfahren. Denn sie sind es letztendlich, die mit dem Kauf der Fahrscheine darüber abstimmen, ob die Maßnahmen funktionieren. Salopp gesagt: Bleiben Sie ihrem Auto treu, war die Mühe umsonst.