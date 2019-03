Hausgemachtes Desaster

Ist das schon der Klimawandel? Das fragen sich viele mit Blick auf die immer schneller absterbenden Kiefernwälder besorgt. Und die Antwort muss wohl ohne Umschweife ja lauten. Da, wo es immer wärmer und trockener wird, finden bestimmte Baumarten nicht mehr die Bedingungen, die über Jahrhunderte vorherrschten. Schößlinge gedeihen nicht mehr, Altbestände sterben ab, Pilz- und Schädlingsbefall beschleunigen das Desaster zusätzlich.

Doch es reicht nicht aus, diese Veränderungen als Horrorszenario eines außer Rand und Band geratenen Klimas zu beschreiben. Denn der Wald, wie wir ihn kennen, ist keineswegs wild gewachsene Natur, sondern eine menschengemachte Nutzpflanzung. Deswegen ist es richtig, jetzt auf nachhaltig gedeihende Arten setzt. Die Zeder könnte die gesuchte Lösung bringen, es sind aber auch andere vielversprechende Kandidaten im Spiel.

Dass die Waldkiller der vergangenen Jahrzehnte ebenfalls menschengemacht sind, kommt noch hinzu. Saurer Regen und Schwefeldioxid-Belastung der Luft waren die Wegbereiter des jetzigen Niedergangs. Die Kiefern sterben ja nicht plötzlich und einfach so als „Auswirkung des heißen Sommers“, wie es aus dem städtischen Umweltdezernat heißt. Diese Bäume sind massiv vorgeschädigt und dadurch geschwächt. Was übrigens auch für die Buchenbestände gilt. In welchem Ausmaß diese Laubbäume absterben, wird sich jetzt im Frühling erst noch zeigen. Das Ganze ist ein Desaster, ja – aber ein hausgemachtes.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019