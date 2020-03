Auf was hatten die Verantwortlichen der Formel 1 denn gewartet? Auf wärmeres Wetter? Höhere Temperaturen, so hieß es, würde das Problem mit dem Coronavirus ganz schnell lösen. Diese Aussage ist aber längst überholt. Angesichts der weltweiten Ausbreitungsraten, der vielen Krankheitsfälle und Toten war es grob fahrlässig, bis zuletzt zu zocken. Wie die Bosse beim Weltverband Fia, dem Vermarkter und den Organisatoren vor Ort mit den Menschen umgegangen sind, ist unverantwortlich. Tausende Fans standen am Freitagmorgen vor verschlossenen Toren, mussten stundenlang warten, ehe dann die Absage bekanntgegeben wurde.

Dass es nicht leicht fällt, bei einem Milliardengeschäft wie der Formel 1 den Saisonstart zu verschieben, ist verständlich. Zumal der Kalender so dicht gedrängt ist, dass kein Chance besteht, alle 22 geplanten Rennen auszutragen. Aber allen Beteiligten muss doch in Anbetracht der sich quasi stündlichen Verschärfung der Lage viel früher bewusst gewesen sein, dass ein „Augen zu und durch“ nicht funktioniert.

Spätes Einsehen

Vielleicht hatte man gehofft, dass die staatlichen Stellen den Aus-tralien-Grand-Prix verbieten, dann hätten die Politiker den Schwarzen Peter und könnten vielleicht sogar noch in Regress genommen werden.

Immerhin haben sich die Macher noch zusammengerauft und ein Minimum an Verantwortungsbewusstsein bewiesen. Hätten sie diesen Schritt früher vollzogen, wären mögliche weitere Fälle verhindert worden und man hätte ihnen Respekt gezollt. Jetzt stehen sie als alte Männer da, die sich heftig verzockt haben.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.03.2020