Heidelberg auf der Straße

Es wundert wenig, dass die Macher des Heidelberger Frühlings aus der Not eine Tugend machen. Die Not lautet: Die Stadthalle mit Konzertsaal und weiteren Orten wie dem Festivalzentrum steht für (mindestens?) zwei Jahre wegen Sanierung nicht zur Verfügung. Die Tugend lautet: Wir machen ein Unterwegs-Festival, begeben uns mitten in die Stadt hinein, bespielen nicht nur die Universität, Kirchen, Bäder oder einen noch zu errichtenden Festival-Campus auf dem Universitätsplatz. Wir dringen noch weiter in die Mitte der Gesellschaft vor, dorthin, wo es keiner erwartet: in die Bars und Kneipen, auf einen Musikfrachter und – erstmals – bis nach Mannheims ins Modehaus Engelhorn auf den Planken.

Natürlich ist die Aktion mit dem Mahler Chamber Orchestra in den Kneipen nur e i n e Episode des internationalen Musikfestivals 2020; und wer nun Angst hat, dass Hochglanzklassik mit Weltstars nicht mehr stattfände, irrt gewaltig. Aber deren Macher, Intendant Thorsten Schmidt und Michael Gassmann, zeigen damit einmal mehr, wie innovativ sie das Profil des größten baden-württembergischen Musikfestivals weiterentwickeln und den Gegebenheiten der Zeit anpassen. Denn erneut ist es gelungen, die Suche nach sozialer Relevanz mit der nach exzellenter Kunst auf einen Nenner zu bringen. Mehr kann ein Festival nicht leisten.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.10.2019