Das sind zwei besonders dicke Bretter, die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bis zum Ende ihrer Amtszeit noch bohren will: eine verbindliche Frauenquote von 50 Prozent für Ämter und Mandate in der Union und eine Anerkennung von Schwulen und Lesben in der Partei.

Manch einer nennt das bereits „revolutionär“, was der Parteitag im Dezember verabschieden könnte. Sowohl die Akzeptanz einer Quote als auch die Gleichstellung Homosexueller sind für viele in der CDU keine Selbstverständlichkeit. Da wird noch viel Überzeugungsarbeit notwendig sein, damit AKK auf dem Parteitag nicht eine letzte Schlappe kassiert. Unwahrscheinlich ist das nicht: Gerade die Konservativen haben sich zuletzt vernachlässigt gefühlt.

Dass man mit dem Kurs einer inhaltlichen Modernisierung zumindest im Bund Wahlen gewinnen konnte, wird gern vergessen. Das Beispiel CSU zeigt zudem, wie heikel die Angelegenheit werden könnte. So endete auf dem CSU-Parteitag im vergangenen Jahr etwa die Debatte über eine Frauenquote beinahe in einem Fiasko.

AKK will jedenfalls die Erneuerung der CDU erkennbar fortsetzen. Sie selbst scheint auch einen Lernprozess durchgemacht zu haben. Denn bevor sie zur Vorsitzenden gewählt wurde, waren ihr oft umstrittene Äußerungen zur Homo-Ehe vorgeworfen worden. Gut möglich ist aber, dass die Konservativen und Traditionalisten in der CDU Wiedergutmachung einfordern werden – zum Beispiel durch eine Anerkennung der Werteunion. Das dürfte dann die nächste hitzige Debatte in der Union werden.

