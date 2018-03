Heilssuche mit großem Mut

Anzeige

Es ist ein Experiment. Und das ist auch gut so. Denn ob die designierte Heidelberger Operndirektion aus den jungen Ulrike Schumann und Thomas Böckstiegel rund läuft, wird davon abhängen, wie sich die beiden im Alltagsgeschäft verstehen. Das ist ein bisschen so wie beim Mannheimer Fünf-Intendantenmodell. So lange an einem Strang gezogen wird, klappt alles bestens.

Noch interessanter wird, was die beiden vorhaben. Sie wollen mit dem Musiktheater machen, was das Sprechtheater seit Jahren tut: öffnen, verbreitern, verjüngen, ergo: Schumann-Böckstiegel gehen in die Stadt, suchen nach neuen Bühnen und Orten, wollen die Bürger einbeziehen und das tun, was etwa das Nationaltheater-Schauspiel in Mannheim seit Jahren tut: Kunst und Kultur machen für alle Schichten, Alter und migrantischen Hintergründe.

Das ist mutig und wird spannend. Denn im Musiktheater laufen die Uhren anders. Die teils unüberwindbare Schwelle für junge Menschen sind in der Oper nicht selten klassischer Gesang und Musik. An ihnen vorbei führt kein Weg. Wenn es in Heidelberg gelingen sollte, diese Schwellen abzubauen, zu überwinden, dürfte die neue Direktion als Heilsbringer gehandelt werden.