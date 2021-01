Heime schützen

Corona-Ausbruch im Pflegeheim“, „Immer mehr Corona-Tote – Alten- und Pflegeheime besonders betroffen“: So sehen die Schlagzeilen in diesen Tagen aus, vor allem in Corona-Hotspots. Wenn etwas klar ist in dieser Pandemie, dann ist es die hohe Sterblichkeit der Alten, der Schwachen, der Pflegebedürftigen in Heimen. Allein in Berlin geht jeder zweite Corona-Tod auf einen Ausbruch in einer Einrichtung zurück. Überlastung des Personals und lascher Umgang mit Abstand, Hygiene und Maskenpflicht rächen sich sofort mit vielen Toten.

Es hat also eine gewisse Logik, wenn Bewohner und Personal von Heimen bei der Impfung bevorzugt werden. Sind sie geimpft, sind Heime sichere, coronafreie Orte – und dann müsste die Zahl der Toten drastisch sinken und sich damit die Belastung des Gesundheitssystems deutlich reduzieren, so die Idee, die dahintersteckt.

Doch so einfach ist es nicht. In vielen Heimen stockt derzeit die Impfung – eben weil Corona wütet, hereingetragen vom Personal und von Besuchern. Das macht eine Impfaktion unmöglich.

Und auch in den coronafreien Heimen wird längst nicht einfach durchgeimpft. Denn viele Pfleger verweigern sich, weil sie befürchten, die Vakzine von Biontech/Pfizer oder Moderna seien zu schnell entwickelt worden und noch nicht ausgereift genug. Sie wollen nicht die Ersten sein, die mit einem völlig neuen Impfstoff immunisiert werden. In manchen Einrichtungen ist noch nicht mal die Hälfte der Pflegerinnen und Pfleger und des sonstigen medizinischen Fachpersonals bereit, sich impfen zu lassen.

Womöglich lassen sich viel zu viele von skurrilen Theorien verunsichern, deren Bodensatz aus Angstmache, Falschmeldungen und Gerüchten besteht. Theorien, die Todeszahlen herunterrechnen („die wären sowieso gestorben“), während mit Kalkül Menschen, die nach der Impfung ihre vorhandene Krankheit nicht überlebten, als Beleg für die Gefährlichkeit des Serums herangezogen werden.

Wenn die Impfbereitschaft der Pflegekräfte erhöht werden soll, müssen sie bei ihren Zweifeln abgeholt werden. Sie brauchen eine fundierte Aufklärung über Risiken, Spätfolgen, Allergien, wie sie nun mal bei Impfungen auftreten können – damit sich nicht nebulöse oder schlicht falsche Befürchtungen festsetzen. Neben der Aufklärung muss aber auch klar sein: Wer in einem Alten- oder Pflegeheim arbeitet, muss bereit sein, die Bewohner zu schützen. Wer dieses Berufsethos nicht mitbringt, dem kann nur geraten werden, sich einen anderen Job zu suchen.

Sollte es nicht bald gelingen, die persönliche Verantwortung der Pflegekräfte zu stärken, darf die Impfpflicht für diese Berufsgruppe nicht länger tabu sein. Eine derartige Impfpflicht wäre noch nicht einmal neu. Auch Erzieherinnen oder Lehrer sowie Schul- und Kitakinder und das Personal in Arztpraxen müssen sich etwa gegen Masern impfen lassen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.01.2021