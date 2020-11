Herkules-Aufgabe

Neun Millionen Baden-Württemberger sollen gegen Corona geimpft werden. Zumindest theoretisch will das Land auf diese Zahl vorbereitet sein, denn schließlich wird sich ein Teil der Bevölkerung verweigern. Trotzdem ist die logistische Herausforderung enorm. Liegt der Impfstoff nämlich in ausreichenden Mengen vor, muss alles schnell gehen. Eine gute Planung ist deshalb die halbe Miete.

Das Land versucht nun, mit einem sehr hohen personellen, logistischen und finanziellen Aufwand den Südwesten für die erste Phase der Impfungen vorzubereiten. Auf dem Papier liest sich das Konzept stringent: große Impfzentren in Regierungsbezirken, kleinere in den Kreisen, mobile Teams für Menschen, die wegen ihres Alters oder einer Behinderung nicht mobil sind.

Doch klar ist, dass der Druck bei der Umsetzung enorm ist. Die Zeit ist denkbar knapp, schließlich sollen die großen Impfzentren schon in drei Wochen betriebsbereit sein. Und über die Standorte der Impfzentren in den 44 Südwest-Kreisen – diese sollen in einem zweiten Schritt bis Mitte Januar startklar sein – wird derzeit nur spekuliert.

Es gibt noch einige Unabwägbarkeiten: Kann das Konzept in der Kürze der Zeit umgesetzt werden? Finden sich überall genügend Mitarbeiter? Hoffnung macht da schon mal, dass der Probelauf des Impfzentrums in der Messe Ulm sehr professionell ablief. Doch wie gut oder schlecht organisiert die vielen Standorte am Ende tatsächlich arbeiten werden, kann derzeit noch niemand vorhersagen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.11.2020