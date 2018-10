Herrscher Hamilton

Dieser Mann ist nicht nur ein Vollblut-Rennfahrer, sondern auch eine Titelmaschine. Lewis Hamilton hat zum fünften Mal die Formel-1-Weltmeisterschaft gewonnen und der Konkurrenz einmal mehr gezeigt, dass er schon jetzt zu den größten Piloten aller Zeiten gehört. Denn im Gegensatz zu früher ist es längst nicht mehr nur das Auto, das ihm einen Vorteil verschafft. Auch der Ferrari von Sebastian Vettel ist ein potenzielles Titel-Fahrzeug und auf manchen Strecken sogar schneller als der Mercedes. Doch in diesem Jahr hat schlichtweg die fahrerische Klasse Hamiltons den Ausschlag gegeben. Er selbst war es, der für das gewisse Extra und den Unterschied sorgte.

Beispiele dafür gibt es jede Menge: Beim Rennen in Monza düpierte er Vettel mit einem harten – aber nicht bestraften und demnach regulären – Manöver in der Startrunde. In Silverstone legte der Brite eine furiose Aufholjagd hin, fuhr nach einer Kollision vom letzten auf den zweiten Platz. Und im Gegensatz zu seinem Titel-Rivalen aus Heppenheim blieb Hamilton auch beim chaotischen Regenrennen von Hockenheim cool. Er siegte, obwohl der 33-Jährige von Rang 14 ins Rennen gegangen war.

Kurzum: Der Mercedes-Pilot lieferte bravouröse Leistungen in Serie ab und demütigte die Konkurrenz teilweise, was nur einen Schluss zulässt. Es gibt momentan keinen besseren Formel-1-Fahrer. Auch nicht Vettel, der im Briten seinen Meister gefunden hat und insbesondere in dieser Saison zeigte, dass er im Gegensatz zu Hamilton in kritischen Situationen zu oft die Nerven verliert und zu selten mit kühlem Kopf agiert. Mehrfach leistete sich der Deutsche Fahrfehler und Unfälle, weil er überdrehte und eben nicht so gelassen wie sein Rivale blieb, der sein Auto stets fehlerfrei über die Strecke lenkte. Keine Frage: Was Hamilton da zeigte, war grandioser Sport. Es war das Können eines Champions – und zwar eines sehr großen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.10.2018