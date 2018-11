Herz und Kopf

Aus dem Dreikampf wird ein Duell. Jens Spahn geht – das hat sich schon im Verlauf der Regionalkonferenzen abgezeichnet – chancenlos ins Rennen um den CDU-Vorsitz am nächsten Freitag in Hamburg. Annegret Kramp-Karrenbauer oder Friedrich Merz lösen Bundeskanzlerin Angela Merkel als Parteichefin ab. Merz hat bei den Vorstellungsrunden am besten abgeschnitten, weil der begnadete Redner jeden Saal zum Kochen bringen kann.

Aber auf dem Parteitag entscheidet bei den Delegierten nicht nur das Herz, sondern auch der Kopf. Merz will der CDU wieder einen konservativeren Anstrich geben und die „Sozialdemokratisierung“ der Partei stoppen. Dass er reich ist, dürfte dagegen kein so großes Problem sein. Allerdings weiß niemand, ob es noch irgendwelche Geschichten aus seinen Tätigkeiten in der Wirtschaft gibt, die für Ärger sorgen könnten. Außerdem befürchten seine Kritiker, dass er als CDU-Chef weniger als Teamspieler auftreten, sondern die Partei autoritär führen würde.

Nimmt man alles zusammen, wäre die Wahl von „AKK“ risikoärmer. Die Politikerin verfügt über viel mehr Erfahrung in Führungsämtern. Merz war ja nur zweieinhalb Jahre Unions-Fraktionschef. Und Kramp-Karrenbauer hat als Generalsekretärin bewiesen, dass sie die Nähe zur Basis sucht. Einziges Manko: Sie ist eine Vertraute der Kanzlerin und damit den Merkel-Kritikern ein Dorn im Auge.

Klar ist jedenfalls, die zwei Konkurrenten sind beide stark, es gibt für die Delegierten diesmal wirklich die Qual der Wahl. Und: Parteitage entwickeln oft eine gewisse Eigendynamik. Das könnte für Merz von Vorteil sein.

