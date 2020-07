Das Thema hat in der Herzschmerz-Abteilung der Politik genau genommen nichts zu suchen. Dass die Pandemie in den Mitgliedstaaten zur Einschränkung von Grundrechten geführt hat, gilt als unvermeidlich. Doch es war nicht das Virus, was die unverheirateten Paare trennte, sondern ein politischer Rückschritt in der nationalen Handhabung europäischer Gesetze.

Der Blick in die einschlägigen Regeln belegt: Die EU stellt Partnerschaften in Sachen Familienzusammenzug eindeutig der Ehe gleich. Es ist also schlicht falsch, wenn das Bundesinnenministerium die Bitte der Betroffenen um Ausnahmen mit dem Hinweis auf „nicht vorhandenen Auslegungsspielraum“ zurückweist. Es geht nicht darum, Bestimmungen „auszulegen“, sondern nur darum, sie anzuwenden.

In der Praxis mag es schwierig sein, dem Grenzbeamten vor Ort glaubhaft zu belegen, dass es sich um ein Liebespaar handelt. Doch der Bundesinnenminister, der in anderen Fällen auf die Erfahrung seiner Bundespolizei-Beamten verweist, sollte das auch in diesem Fall tun. Eine Heiratsurkunde zum Ticket für den Eintritt in die EU zu machen, ist ganz sicher kein Weg. Testfrage: Wie geht man denn an den deutschen Grenzen mit verheirateten Paaren mit unterschiedlichen Namen um?

Es hilft den Betroffenen wenig, wenn sich nun die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten die Verantwortung gegenseitig zuschieben. Deshalb wären sowohl die Bundesregierung als auch die EU gut beraten, möglichst rasch Klarstellungen vorzunehmen und den Betroffenen Lösungen anzubieten.

Diesen Weg dürften auch die Grenzschützer vor Ort als hilfreich ansehen. Liebespaare sollten nicht auf Löcher in Grenzzäunen oder bei den Einreisekontrollen angewiesen bleiben.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.07.2020