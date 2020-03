Hilfe, wem Hilfe gebührt

Um der Wirtschaft im Kampf gegen die Folgen der Corona-Pandemie beizustehen, hat die Bundesregierung geklotzt und nicht gekleckert. Satte 600 Milliarden Euro stehen für Unternehmen bereit, zusätzlich 50 Milliarden Euro sollen an kleine Firmen und Selbstständige fließen. Dabei galt es nicht nur, quasi über Nacht eine Menge Geld locker zu machen. Die Politik musste auch die Spielregeln dafür festlegen, wer unter welchen Bedingungen Hilfe beanspruchen darf – keine leichte Aufgabe. Dass es dabei zu Unschärfen oder Lücken gekommen ist, muss man Bund und Ländern in der jetzigen Ausnahmesituation einfach zugestehen. Wenn – wie am Wochenende in Baden-Württemberg – bei den Regeln für die Corona-Hilfen rasch nachgearbeitet wird, sollte am Ende jeder die Unterstützung bekommen, die er braucht.

Genau an diesem Punkt muss die Politik aber auch extrem wachsam sein. Im Moment ruft jeder Wirtschaftszweig nach staatlicher Hilfe – aber nicht jedes Unternehmen darf sie auch bekommen. Analog zur Finanzkrise geraten jetzt bereits die ersten Firmen in Existenznot, die schon länger tief in der Krise stecken und bei denen die Corona-Krise nur der letzte Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt – wie etwa die Restaurantketten Vapiano oder Maredo, die Insolvenz angemeldet haben. Wenn es um Staatshilfe geht, darf die Regierung keinen Cent an Unternehmen vergeuden, die absehbar keine Zukunft haben. Das ist vor allem auch eine Frage der Verantwortung gegenüber all jenen, die ihren Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie leisten und deswegen in Existenznot geraten.

