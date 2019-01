Der Name Sandro Wagner steht sinnbildlich für alles, was bei der Transferpolitik des FC Bayern in den vergangenen Jahren falsch gelaufen ist. Als den Münchnern vor einem Jahr das Licht aufging, dass es vielleicht nicht besonders clever ist, hinter Robert Lewandowski keinen weiteren Mittelstürmer im Aufgebot zu haben, verpflichtete der Rekordmeister den 30-Jährigen Angreifer aus Hoffenheim. Es war schon damals eine aus der Not geborene Lösung statt ein Transfer mit Perspektive – der sich mit dem Weggang Wagners nach China als Missverständnis entpuppt hat.

Während Konkurrenten wie der BVB (Paco Alcacer, Jadon Sancho) oder auch Gladbach (Alassane Plea) in der Offensive geräuschlos echte Verstärkungen ins Team holen, wirken die Bayern auf dem Transfermarkt mittlerweile hilflos bis verzweifelt. Das Münchner Buhlen um Chelseas Sturmtalent Callum Hudson-Odoi (18) wurde schnell öffentlich, was die Londoner in die angenehme Ausgangslage brachte, die aufgerufene Ablösesumme innerhalb weniger Wochen auf rund 45 Millionen Euro verdreifachen zu können. Das wäre eine gewagte Wette auf die Zukunft, zumal der Linksaußen ohnehin kein echter Lewandowski-Backup ist. Das Arbeitszeugnis für Sportdirektor Hasan Salihamidzic fällt durchwachsen aus. Und das ist noch zurückhaltend formuliert. Sandro Wagner lässt schön grüßen.

