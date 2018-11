Hilfsbedürftig

Der Konflikt im Osten Europas schien von der internationalen Agenda verschwunden zu sein – und dringt nach dem Rammen eines Schiffes im Schwarzen Meer umso stärker wieder ins Bewusstsein. Russland führt Krieg gegen die Ukraine. Es mag es abstreiten, es mag auch stets das internationale Recht betonen – dabei verletzt es seit Jahren kaltblütig genau dieses.

Russland hat völkerrechtswidrig die ukrainische Halbinsel Krim besetzt. Es facht das tägliche Sterben in den selbst ernannten Republiken von Donezk und Luhansk an. Es hat auch längst am Asowschen Meer, dem Nebenmeer des Schwarzen Meeres, Fakten geschaffen. Das Gewässer ist mittlerweile ein russisches.

Damit kann Moskau Kiew jederzeit wirtschaftliche und politische Nadelstiche versetzen. Es macht es mit Genugtuung, seit Monaten. Es hat auch jetzt einen günstigen Moment genutzt. Die Ukraine steht vor einem Superwahljahr. Im Frühjahr wählt das Land seinen Präsidenten, im Herbst das Parlament. Petro Poroschenko ist derzeit nicht beliebt im Volk. Russland kommt das innenpolitisch gelegen, es kann seine Version von den unüberlegten Hitzköpfen in der Ukraine pflegen und sich als Garant der Stabilität präsentieren. Der Zwischenfall im Schwarzen Meer zeigt, wie gefährlich die Lage in der Ukraine weiterhin ist.

Zu all dem hat das Land innenpolitisch stark mit sich selbst zu kämpfen. Auch fünf Jahre nach den zunächst friedlichen Studentenprotesten auf dem Kiewer Maidan, die schließlich in Straßenschlachten, zum Verlust der Krim und zum Krieg in der Ostukraine geführt haben, versinkt es in einem selbst geschaffenen System aus Korruption und Vetternwirtschaft.

Es ist sein sowjetisches Erbe, sich nur auf die engsten Vertrauten zu verlassen und so lieber in die eigene Tasche zu wirtschaften. Es ist auch sein Erbe der 1990er Jahre, in denen das ukrainische Parlament zu einem großen Businessclub wurde. Die Interessen des Volkes? Sie zählen zuweilen auch heute noch lediglich auf dem Papier, auch wenn der Weg in Richtung EU und Nato das allgemeine politische und vor allem zivilgesellschaftliche Motto ist. Moskau, das die Ukraine weiterhin als „kleinen Bruder“ betrachtet, lässt den Nachbarn jedoch nicht ziehen und gängelt ihn, wo es nur geht.

Die Verhängung des Kriegsrechts in Teilen der Ukraine mag die Frage aufwerfen, warum der ukrainische Präsident nach einer – vom militärischen Standpunkt aus gesehen – Lappalie zu einem solchen Schritt gegriffen hat. Doch zeigt die Abstimmung in Kiew, wie lebhaft sich die Demokratie in der Ukraine entwickelt. Die Parlamentarier zerschmetterten den Entwurf des Präsidenten, sie stimmten dem Vorschlag zwar zu, allerdings unter ihren Bedingungen. Die erkämpften Freiheitsrechte lassen sich die Abgeordneten nicht nehmen.

Die Maßnahme wird so zu einem Fingerzeig nach Russland: Die Ukraine demonstriert dadurch Stärke an ihren Außengrenzen, sie zeigt aber auch, dass sie längst kein autoritäres Land mehr ist.

Angesichts der russischen Drohgebärden aber ist Kiew weiterhin schwach. Das weiß es und bettelt geradezu um eine Einmischung des Westens in seine inneren Angelegenheiten. Ohne diese fürchtet das Land, innen- wie außenpolitisch zugleich einem Zerfall in kleine, nicht überlebensfähige Einheiten ausgeliefert zu sein.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018