Hiobsbotschaft für Romantiker

Der Blick auf die Tabelle ist nach vier Spieltagen nicht sehr aussagekräftig, noch muss sich das Feld erst sortieren. Dass Leipzig die Fußball-Bundesliga weiter anführt, ist deshalb nur eine Momentaufnahme. Die Sachsen werden aber mittel- bis langfristig im Konzert der Großen mitmischen. Sie gelten mit Borussia Dortmund als die potentesten Herausforderer von Rekordmeister Bayern München.

Die Infrastruktur bei RB muss keinen Vergleich scheuen, schon im vergangenen Jahr hatte der Emporkömmling eine richtig gute Mannschaft beisammen – nun steht an der Seitenlinie allerdings einer, der die Hochbegabten mit seiner Ansprache wohl noch besser erreicht und mit seiner Methodik noch besser macht: Julian Nagelsmann hat seine Lehrjahre im beschaulichen Hoffenheim erfolgreich beendet und geht jetzt den nächsten Schritt.

Das 1:1 im Spitzenspiel am Samstagabend hat gezeigt, dass die Sachsen vielleicht noch nicht so stabil sind wie die Münchner. Gerade in der ersten Halbzeit waren sie nicht mehr als ein Spielball für die Bayern. Doch – und das gehört zu einem guten Trainer dazu – in der Halbzeit hat Nagelsmann seine falsche taktische Ausrichtung erkannt und umgehend korrigiert. Nach der Pause erlebten die Zuschauer eine völlig andere Partie.

In dieser Saison mögen die Leipziger am Saisonende nicht vor München und Dortmund stehen, künftig muss Fußball-Deutschland mit diesem Szenario aber rechnen – so sehr sich die Sport-Romantiker an dem Kunstprodukt reiben mögen, das vor zehn Jahren in der fünftklassigen Oberliga Nordost begann. Geld schießt zwar keine Tore. Mit Geld lassen sich aber Spieler kaufen, mit denen die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie das Tor treffen. Und an der finanziellen Grundausstattung hat es dem ehrgeizigen Projekt noch nie gefehlt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.09.2019