Historischer Schiffbruch

Der Motor stotterte von Beginn weg gewaltig, schon der selbstgefällige Auftakt gegen Mexiko ließ die erfolgsverwöhnte Fußball-Nation zusammenzucken. Bereits da deutete sich an, was am Mittwoch traurige Gewissheit wurde: Die deutsche Nationalelf hat bei der WM in Russland einen Schiffbruch historischer Dimension erlitten.

Noch nie schied ein deutsches Team in der Vorrunde aus, das blamable wie hochverdiente Scheitern als Weltmeister wird den DFB in seinen Grundfesten erschüttern. Das verheerend verlaufene Turnier in Russland beendet nach 14 Jahren eine überaus erfolgreiche Ära, in der die DFB-Auswahl nicht nur in die absolute Weltspitze zurückkehrte und sich 2014 im Maracana mit dem WM-Titel krönte, sondern auch stilistisch neu erfand. Diesen Weg gilt es weiterzugehen.

Bundestrainer Joachim Löw ist nach dem Kollaps von Kasan jedoch trotz aller Verdienste und Treueschwüre nicht mehr zu halten. Er hat seinen Anteil am Debakel: Gegen Mexiko und Südkorea funktionierte die taktische Ausrichtung nicht, außerdem übersah der Südbadener offensichtlich die Warnzeichen der Saturiertheit bei hoch dekorierten 2014er-Weltmeistern wie Thomas Müller, Sami Khedira und Mesut Özil. Löw hat unglaublich viel für den deutschen Fußball geleistet, aber jetzt ist es an der Zeit, den Weg für einen kompletten Neuanfang frei zu machen. Ein Umbruch musste ohnehin her, jetzt dürfte er so radikal ausfallen, wie sich das noch im Mai niemand vorstellen konnte.