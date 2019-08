Historisches Ereignis

Der aktuelle Beschluss des Bundeskabinetts zum Abbau des Solidaritätszuschlags hat bei allen Unzulänglichkeiten durchaus das Prädikat „historisch“ verdient. Abgesehen von einer mehrjährigen Unterbrechung müssen ihn die Beschäftigten schon seit der Wiedervereinigung zahlen.

Wenn man so will, bereits ein halbes Arbeitsleben lang, was auch dazu führte, dass das Unnormale zur Normalität geworden ist – zu einer der vielen Posten in der monatlichen Lohnbescheinigung. Nun also die Kehrtwende, die zweifellos schon viel früher hätte vollzogen werden müssen. Nach Berechnungen von Experten übersteigen die Einnahmen aus dem Soli spätestens seit 2011 die Ausgaben für den Aufbau Ost, für den er politisch gedacht war.

Irgendein zusätzlicher Ausgabenposten stand einer spürbaren Entlastung der Bürger immer im Wege. Ihre Freude sollte sich allerdings auch jetzt in Grenzen halten.

Das Soli-Geschenk wird erst 2021 verteilt. Just im Jahr der nächsten regulären Bundestagswahl. Eine durchsichtige politische Absicht.

Noch in diesem Herbst will die Bundesregierung jedoch ein Klimapaket schnüren, von dem noch keiner weiß, welche Mehrbelastungen damit für den Einzelnen verbunden sein könnten. So richtig und wichtig der Startschuss für das Ende des Solis ist, so vernünftig wäre es deshalb gewesen, das Vorhaben in eine umfassende Steuer- und Abgabenreform einzubetten. Aus Gründen der Gerechtigkeit auch bis hin zu einem höheren Spitzensteuersatz. Zumal die Teilabschaffung des Solis verfassungsrechtlich umstritten ist. Aber eine solche Nummer ist für die ausgelaugte Koalition offenbar zu groß.

