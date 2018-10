Hochdekoriert und satt

Mitleid für Julen Lopetegui ist nicht angebracht. Der Fußballtrainer aus dem Baskenland kann laut Berechnungen spanischer Medien nach seiner Beurlaubung bei Real Madrid mit einer Abfindung von 18 Millionen Euro rechnen. So viel bekommt man in Deutschland noch nicht einmal, wenn man den aktuellen Lotto-Jackpot knackt.

Außerdem hat der 52-Jährige ja gewusst, worauf er sich einlässt, als er kurz vor der WM beim Champions-League-Sieger unterschrieb und deshalb noch während des Turniers in Russland als spanischer Nationaltrainer gefeuert wurde: extrem hohe Ansprüche, ein hochdekorierter Kader, der jedoch seine besten Zeiten hinter sich hat – und in Florentino Pérez ein Vereinsboss, der nicht lange fackelt, wenn es schlecht läuft.

Zeit bekommt ein Trainer bei Real Madrid nicht, diese Erfahrung haben vor Lopetegui schon etliche andere Fußballlehrer machen müssen. Dabei sind die Probleme, die den Weltclub in dieser Saison plagen, größtenteils hausgemacht. Sicherlich ist es eine Überlegung wert, einen schon 33-Jährigen wie Cristiano Ronaldo für über 100 Millionen Euro Ablöse zu Juventus Turin zu verkaufen. Nur sollte man dann auch einen Plan B in der Tasche haben, woher die 30 bis 50 Tore, die der portugiesische Superstar in jeder Saison geschossen hat, stattdessen künftig herkommen sollen. Ersatz holte Real aber keinen, allenfalls Mitläufer.

Nach drei Champions-League-Triumphen in Folge ist bei den Spaniern offensichtlich ganz grundsätzlich die Luft raus, die Mannschaft wirkt über ihrem Zenit und satt. Zinedine Zidane hat das im Sommer erkannt und ist zurückgetreten. Daran wird auch Lopeteguis Nachfolger wenig ändern können – der geschasste Baske kann sich aber zumindest mit jeder Menge Schmerzensgeld trösten.

