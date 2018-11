Höchste Zeit

Die vergangenen vier Jahre waren die heißesten seit Beginn der Aufzeichnungen im 19. Jahrhundert. Diese Berechnungen der Weltwetterorganisation, nur wenige Tage vor Beginn der Klimakonferenz in Polen veröffentlicht, sind ein Weckruf. Ja mehr noch, sie sind ein Aufschrei, ein Appell zu handeln an all diejenigen, denen es nicht egal ist, wie die Erde in ein oder zwei Generationen aussehen wird.

Wir befinden uns mitten im Klimawandel, daran lassen die Modellrechnungen keinen Zweifel. Nur ein schnellstmöglicher Stopp der Treibhausgasemissionen kann die Erderwärmung verlangsamen. Politiker wie US-Präsident Donald Trump schert das wenig. Fake news, falsche Nachrichten, lautet seine Einschätzung. Ergebnisse der Experten räumt er mit einem Fingerschnips beiseite. Sicher, ein Waldbrand und ein heißer Sommer machen noch keinen Klimawandel. Aber es ist eben weitaus mehr als nur eine aus der Reihe fallende Jahreszeit.

In aller Welt häufen sich Extremwetterereignisse – von Trockenphasen über wochenlange Waldbrände bis hin zu dramatischen Überflutungen. Auch in unseren gemäßigten Breiten werden die Folgen immer deutlicher: Die Wälder verändern sich, die diesjährige Trockenheit hat uns vor Augen geführt, wie verletzlich das natürliche Gleichgewicht ist.

Auch wenn Trump die Klimaziele besonders heftig mit Füßen tritt: In anderen Ländern tut sich ebenfalls herzlich wenig. Deutschland – einst Vorreiter im Klimaschutz – hat sich längst von den Vorgaben des Pariser Abkommens verabschiedet. Für die Politik wiegt eine Katastrophe, die erst in Jahrzehnten ihre volle Wucht entfalten dürfte, wenig im Vergleich zu einer drohenden Niederlage bei der nächsten Landtagswahl.

Nun also die Klimakonferenz in Polen. Dort wird sich zeigen, wie ernst die Staatengemeinschaft die in Paris getroffenen Klimaziele nimmt. Schon jetzt steht zu befürchten, dass sich auf politischer Ebene wenig verändern wird.

Dennoch gibt es Hoffnung. In der Zivilgesellschaft regt sich zunehmend Widerstand. In mehreren Ländern, darunter den USA den Niederlanden und Deutschland, haben Umweltorganisationen Klagen gegen die Tatenlosigkeit ihrer Regierungen eingereicht. Auch die Proteste im Hambacher Forst, die letztlich den Energieriesen RWE in die Knie gezwungen haben, zeigen: Der Kampf ums Klima ist noch nicht verloren.

