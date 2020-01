Höchste Zeit

Es ist ein Dilemma, in dem das Management von Heidelberger Druckmaschinen derzeit steckt: Auf der einen Seite hat das Unternehmen mehrere vielversprechende Zukunftstechnologien im Köcher, in die es in den vergangenen Jahren viel Geld gesteckt hat – allen voran in die Entwicklung und Produktion großer Digitaldruckmaschinen für die Industrie. Diese Geschäftsfelder gilt es, so schnell wie möglich auszubauen, schon allein, um das Feld nicht Wettbewerbern zu überlassen. Zudem wird das klassische Geschäft mit Offset-Druckmaschinen, bisher Hauptumsatzbringer des Unternehmens, in den nächsten Jahren voraussichtlich immer weiter an Bedeutung verlieren.

Auf der anderen Seite ist der Druckmaschinenbauer schlichtweg dadurch ausgebremst, dass ihm das Geld fehlt, um den Umbau so schnell voranzutreiben, wie es nötig wäre. Die konjunkturelle Schwäche wirft dem Vorstand noch zusätzliche Knüppel zwischen die Beine: Weil sich die Kunden in Deutschland und anderen Teilen Europas mit Investitionen zurückhalten, verkaufen sich vor allem die großen, teuren Maschinen, die dem Unternehmen Marge bringen, schlechter.

Klar ist: Die Führungsspitze von Heidelberger Druckmaschinen muss jetzt liefern und konkrete Schritte umsetzen, um das Unternehmen wieder profitabler aufzustellen. Die Geduld der Aktionäre und auch der Mitarbeiter ist längst überstrapaziert.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.01.2020