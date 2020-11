Höchste Zeit für Verschärfungen

Worum wurde im Kommunalwahlkampf am heftigsten gestritten? Straßenverkehr, Sicherheit, Sauberkeit? Oder um Klimaschutz und Kitaplätze? Klar, um all das ging es irgendwie. Was aber die Gemüter der Bürger deutlich wahrnehmbar am meisten erhitzte, waren die Wahlplakate. Die Parteien hatten Mannheim vielerorts in einen Dschungel aus Kandidatenköpfen und politischen Parolen verwandelt.

Doch

...