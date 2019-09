Höcke und die Medien

Wer das abgebrochene Interview eines ZDF-Reporters mit AfD-Mann Björn Höcke online anschaut, kann die Schuld nicht so einfach verteilen, wie das etwa der Journalistenverband getan hat. Klar, am Ende blitzt auf, welch gestörtes Verhältnis der Anführer des rechtsradikalen „Flügels“ seiner Partei zur Presse hat, als er dem Journalisten mit Konsequenzen droht. Die AfD hat ohnehin die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Programm.

Andererseits hat der ZDF-Mann versucht, Höcke vor der Kamera zu „entlarven“, indem er ihm in verschiedenen Varianten vorhielt, dass seine Reden eine deutliche Nähe zum Jargon der Nazis hätten. Die Beispiele dafür waren eindeutig, Höckes Antworten ausweichend. Der Mann will so reden, wie er redet, immer doppeldeutig. Wie beim „Denkmal der Schande“ für das Holocaust-Mahnmal in Berlin. Diese Wortwahl deutet er im Nachhinein so um, dass er damit die Schande die Nazizeit gemeint habe. Jeder weiß, dass es in der konkreten Redesituation anders gemeint war – und bejubelt wurde.

Freilich bleibt beim aktuellen Fall offen, ob Höcke gewusst und zugestimmt hat, dass er ausschließlich zu seinem Sprachgebrauch befragt wird. Er und sein Sprecher behaupten, das sei allenfalls als ein Element des Interviews vereinbart worden. Wenn das stimmt, war es von Höcke durchaus berechtigt, das Gespräch abzubrechen. Höcke muss sich nicht vorführen lassen. Entlarven müssen die Medien ihn trotzdem. Je korrekter das geschieht, desto wirksamer ist es.

