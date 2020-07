Vier Tage lang liefen die Gespräche, doch die Meinungsverschiedenheiten waren so gravierend, dass man den Freitag als sinnlos betrachtete und aussetzte. Die EU und Großbritannien haben ihre jüngste Verhandlungsrunde über ein Freihandelsabkommen einen Tag früher als geplant und ohne Ergebnis beendet. Wie gewohnt im seit Jahren laufenden Brexit-Drama schoben sich die beiden Seiten gegenseitig die Schuld zu.

Würde die Zeit nicht drängen, könnte man das Säbelrasseln und die Machtspielchen als normalen Vorgang während bilateraler Verhandlungen um komplexe Deals abtun. Es ist üblich, dass beide Seiten zunächst lautstark die eigenen Positionen feststecken. Doch der Zeitrahmen ist so eng gestrickt, dass es schon bald Kompromisse braucht. Ende dieses Jahres läuft die Übergangsphase aus, in der das Land noch Mitglied des Binnenmarkts ist und zur Zollunion gehört. Es droht ein harter Bruch mit Zöllen und Kontrollen.

Bislang scheint eine Einigung unmöglich, zumindest vordergründig. Hinter den Kulissen klingen die Prognosen weitaus optimistischer. Bis zum Herbst, so mutmaßen Beobachter, könnte ein Deal tatsächlich stehen. Während es auf der Insel monatelang hieß, dass die britische Regierung einen ungeordneten EU-Austritt nicht nur in Kauf nehmen, sondern gar begrüßen würde, um die Folgen des Brexit mit denen der Coronavirus-Krise zu kaschieren, scheint sich die Taktik in der Downing Street gewandelt zu haben. Mittlerweile wird davon ausgegangen, dass Premierminister Boris Johnson, dem zunehmend sein miserables Krisenmanagement in der Pandemie auf die Füße fällt, nicht auch noch ein No-Deal-Szenario riskieren kann – und deshalb bei einigen Punkten einknicken wird.

Brüssel will von London Zugeständnisse bei den zentralen Streitthemen erreichen. Britische Europaskeptiker setzen ausgerechnet in Deutschland hohe Erwartungen. Und das nicht nur, weil der für den Herbst erwartete Showdown in die EU-Ratspräsidentschaft der Bundesrepublik fällt. Die Deutschen, so der Mythos auf der Insel, würden am Ende schon allein aus Eigeninteresse Zugeständnisse machen. Das ist eine Fehlwahrnehmung, die bislang vor allem für Enttäuschung gesorgt hat. In London gründen sich die Hoffnungen nicht nur auf Merkels Ruf, pragmatisch zu agieren, sondern auch auf den Glauben, dass Berlin aufgrund der exportorientierten Wirtschaft unbedingt einen in ökonomischer Sicht ungeordneten Austritt verhindern will. Doch dass die Kanzlerin den Briten einen vorteilhaften Deal bescheren wird, darf bezweifelt werden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.07.2020