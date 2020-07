Hoffnung auf Besserung

Ein meist heruntergekommenes Gebäude in einem schwierigen bis unattraktiven Umfeld. Dieses Bild von Sozialwohnungen hat sich in den Köpfen eingebrannt. Das Image ist negativ, häufig kann eine Adresse oder ein ganzer Stadtteil zum Stigma werden. Auch in Mannheim gibt es diese Lagen, die ihre Bewohner meist auf alle Zeiten abstempeln und einen Auf- und Ausstieg erschweren.

Mit den

...