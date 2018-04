Hoffnung für Athen

Anzeige

Dass Olaf Scholz ein Hoffnungsträger für die klammen Staaten des Euro-Raums ist, mag nachvollziehbar sein. Schließlich kritisierten die Sozialdemokraten die bisherige Schäuble-Linie gegenüber Griechenland oft und herzhaft. Aber Deutschland stand nie alleine, gehört auch heute zu einer Familie von Geldgebern, die das ganze Ausmaß des griechischen Schuldendebakels mitbekommen haben.

Da gibt es niemanden, der den straffen Zusammenhang von Hilfszahlungen sowie Schuldenerleichterungen und Fortgang der Reformen auflösen will. Das kann auch Scholz nicht anstreben, ohne einen Konflikt mit dem christdemokratischen Koalitionspartner in Berlin zu riskieren. Athen wird Entlastungen bekommen, aber erst nach Abschluss des dritten Rettungsprogramms. Diese dürften jedoch an weitere Bedingungen geknüpft werden, damit Premierminister Alexis Tsipras nicht gleich wieder in frühere Sünden verfällt.

Dass die Rechnung der Athen-Helfer aufgeht, belegen die jüngsten Zahlen: Das Land regeneriert sich, natürlich nur langsam, aber doch immerhin spürbar, so dass es bald wieder finanziell auf eigenen Beinen stehen kann. Das ist ein Erfolg, auch wenn die Hellenen von einer Heilung noch weit entfernt sind.