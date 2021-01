Hoffnung geweckt

Manche notgedrungen, andere zähneknirschend, einige doch murrend, viele jedoch sicher auch mit Überzeugung – aber fast alle haben es getan: Die Bevölkerung hat in der Silvesternacht die strengen Regeln, die wegen der Corona-Pandemie erlassen wurden, ganz überwiegend eingehalten.

Das war so deutlich nicht zu erwarten. Der Alltag liefert oft noch zu viele Beispiele, dass Menschen Freiheit für sich reklamieren, aber tatsächlich nur ihre Egoismen ausleben wollen; ja sogar dass Leute ihre Bedürfnisse über das Leben anderer stellen. Nach einem Jahr, das den Bürgern schon viel an Einschränkungen des liebgewonnenen Alltags abverlangt hat, gab es durchaus die Befürchtung bei vielen Einsatzkräften, dass die Durchsetzung der Corona-Verordnung in der Silvesternacht schwer, ja sehr schwer werden könnte.

Sicher, es gab ein paar Ausreißer da und dort – aber in der Menge völlig zu vernachlässigen. Die Straßen und Plätze waren ganz weitgehend leer – ein beeindruckendes Bild, das tief im Gedächtnis bleiben wird. Aber eben auch bitter notwendig.

Es wäre eine Zumutung gewesen für die Ordnungskräfte, die es derzeit ohnehin schwer haben, nun auch noch mit großen Aufwand unvernünftige Leute in die Schranken weisen zu müssen. Und es wäre ebenso unverantwortlich gewesen, den bereits enorm geplagten Rettungskräften und Krankenhausmitarbeitern zusätzliche Arbeit zu machen. Dass sie nun nicht noch mehr Stress hatten zu Silvester, das weckt Hoffnung, dass auch in den kommenden Monaten die strengen Regeln befolgt werden – denn sie werden bleiben.

