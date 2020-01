Hohes Risiko

Spötter lästern, dass Außenminister Heiko Maas nur mit seinen schicken Anzügen auf dem internationalen Parkett Bella Figura macht. Das ist boshaft, allerdings hat der Außenminister bisher keine großen Spuren hinterlassen, obwohl der Sozialdemokrat ständig in der Weltgeschichte herumreist. Am Donnerstag gelang Maas aber ein Coup bei seinem Überraschungsbesuch in Bengasi. Nach einem Treffen mit General Chalifa Haftar vermeldete der Außenminister stolz: Der Warlord sei jetzt zu einem Waffenstillstand im Bürgerkriegsland Libyen bereit.

Eine überraschende Ankündigung, denn erst Anfang der Woche hatte sich der General in Moskau geweigert, einen Waffenstillstandsvertrag zu unterzeichnen. Kremlchef Wladimir Putin (stützt Haftar) und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (hält zu Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch) konnten ihn nicht umstimmen. Ein möglicher Grund: Haftar kontrolliert bereits den Großteil Libyens und glaubt, er könne auch die Hauptstadt Tripolis erobern und die Regierung stürzen. Warum dann also ein Waffenstillstand?

Auch deshalb muss sich erst noch zeigen, wie viel Maas’ Händedruck mit dem Rebellenführer wert ist. Der Außenminister – und da ist er nicht der Einzige – geht anders als Haftar davon aus, dass es am Ende keinen Sieger in diesem Bürgerkrieg geben, sondern das Chaos in Libyen durch die militärische Einmischung der ausländischen Kräfte nur noch größer wird.

Deshalb ist der Einsatz als neutraler Vermittler natürlich löblich. Aber er hat sich nicht aufgedrängt. Deutschland spielt in der Außenpolitik gegenwärtig keine besondere Rolle. Das mag auch daran liegen, dass sich die Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel dem Ende nähert und die Führung – zumindest innerhalb der EU – mehr und mehr von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron beansprucht wird. All die Diskussionen darüber, dass die Bundesrepublik international mehr Verantwortung übernehmen soll, kranken auch daran, dass in Berlin eine klare Strategie fehlt. Den größten diplomatischen Einsatz der Kanzlerin gab es in den vergangenen Jahren im Ukraine-Krieg – mit recht bescheidenem Erfolg.

Auch deshalb sind Zweifel angebracht, ob sich ausgerechnet der Libyen-Konflikt als Versuchsanordnung dazu eignet, den Ruf als Vermittler zu verbessern. Am Sonntag soll ein Libyen-Gipfel in Berlin den Durchbruch erzielen. Die Schwierigkeit bei diesem Treffen: Es werden viel mehr Teilnehmer als in Moskau am Konferenztisch sitzen. Jeder verfolgt andere Interessen. Es geht um Erdöl, Flüchtlinge, Waffenlieferungen, ausländische Milizen etc. Und auch um die Teilnehmer. Griechenland ist erbost, weil es selbst nicht dabei sein darf, der türkische Erzfeind aber schon. Und schließlich: Wird General Haftar wirklich nach Berlin kommen? Selbst das ist nicht sicher. Merkel geht als Gastgeberin ein hohes Risiko ein.

