Hütters Härtetest

Wenn alles vermeintlich wie von selbst funktioniert, Erfolge, Euphorie und Selbstvertrauen eine Symbiose eingehen, wirkt der Trainer-Job unbeschwert und kinderleicht. Auch wenn obige Theorie natürlich nicht der Realität entspricht: Erst in der Krise, wenn der Negativtrend mit allen unerfreulichen Begleiterscheinungen eine Mannschaft erfasst hat, zeigen sich die wahren Qualitäten eines Fußballlehrers. Adi Hütter hat diesen Härtetest mit Bravour bestanden.

Überspielt, auf der letzten Rille, mausetot – so hatten sich Hütters Frankfurter in den Wochen vor Weihnachten präsentiert. Aus dem Europa-League-Teilnehmer war nach einem kümmerlichen Punkt aus sieben Liga-Spielen ein Abstiegskandidat geworden. Doch in der kurzen Winterpause zog der Eintracht-Coach die richtigen Konsequenzen aus dem Absturz.

Die Einführung der Viererkette und der Fokus auf die „Grundtugenden“ brachten die Stabilität zurück ins Spiel der Hessen, die ihre Gegner in der Phase des Verfalls häufig zum Toreschießen eingeladen hatten. Der 2:0-Sieg gegen Spitzenreiter Leipzig demonstrierte die wieder gefundene Frankfurter Robustheit: Die sächsische Torfabrik kam in 90 Minuten nur zu einer zwingenden Gelegenheit. Auch mit der unkonventionellen Maßnahme, Verteidiger Timothy Chandler als Rechtsaußen auszuprobieren, lag Hütter nach den Eindrücken der ersten beiden Rückrunden-Partien mit sechs Punkten aus zwei Spielen richtig.

Die Eintracht, das gab der Österreicher nach dem Coup gegen Leipzig zu, ist fußballerisch zwar immer noch weit entfernt von der Verfassung, die sie im vergangenen Mai fast ins Europapokal-Finale beförderte. Aber die Frankfurter sind wieder konkurrenzfähig und haben sich – auch dank der Arbeit ihres Trainers – aus einer schwierigen und gefährlichen Situation befreit.

