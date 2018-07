Anzeige

Together we stand“ – „Zusammen schaffen wir etwas“. Das Motto des Mannheimer Stadtschülerrats ist ambitioniert. Einen Punkt hat das Schülerbündnis aber schon auf seiner Habenseite: Im zweiten Jahr in Folge haben der Vorsitzende Thilo Dieing, seine Mitstreiter und der Jugendverein 68Deins! eine schulübergreifende und gesellschaftsfähige Kampagne auf die Beine gestellt. Hut ab dafür! Und es ist zu hoffen, dass Mannheims Schüler auch in den kommenden Jahren bei wichtigen Themen wie Toleranz und Vielfalt oder Nachhaltigkeit zusammenarbeiten. Interdisziplinär. Schulartenübergreifend. Laut.

In ihren 15 Forderungen an die Stadt für ein grüneres und nachhaltigeres Mannheim fordert der Schulrat unter anderem „Mehr Umweltbildung an unseren Schulen“. Die fünf Worte sind leicht gesagt – doch umso schwieriger umzusetzen. So zieht sich die Debatte um eine stärkere Schulbildung im Umgang mit der Digitalisierung und den damit einhergehenden Gefahren bereits Jahre hin. Es mangelt schlicht und ergreifend zum einen an der Ausstattung der Schulen. Zum anderen ist aber auch die fehlende Kompetenz fachfremder Lehrer ein verständlicher Grund. Die haben sich in ihrer Ausbildung vor Jahren doch eigentlich unter anderem auf die Interpretation von Gedichten oder dem Stellen geschichtshistorischer Aufgaben konzentriert – und nicht auf das Vorbeugen von Onlinemobbing.

Ähnlich sieht es nun beim Thema „Mehr Umweltbildung an unseren Schulen“ aus. Das Feld ist zu groß, zu umfassend, um es allein auf Biologie- oder Erdkundelehrer abzuwälzen. Lehrkräfte müssen gezielt geschult werden, um dem Nachwuchs wirklich nachhaltige Alternativen aufzuzeigen. Das dauert Jahre. Viele Jahre. Vielleicht werden ja dann aber Schüler, die gestern in der Innenstadt für Nachhaltigkeit protestiert haben, als Lehrer irgendwann im Fach „Nachhaltigkeit/Umwelt“ unterrichten. Dann hätten sie zusammen wirklich Großes geschafft.