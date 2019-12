Ideen aufzeigen

In vielen Regionen und Städten steigen die Ticketpreise im Nahverkehr. Deshalb wird es bei Bahnfahrern im Januar manch langes Gesicht geben. Denn nur Fernfahrten werden günstiger. Das ist eine widersprüchliche Politik, die niemand versteht.

Denn so wird die notwendige Verkehrswende nicht gefördert, auch wenn die Preiserhöhungen lediglich gestiegene Kosten des Bus- und Bahnverkehrs ausgleichen. Verstanden wird die Botschaft, dass es die Politik doch nicht so ernst meint mit dem Umstieg auf eine umweltverträgliche Mobilität. Gute Vorbilder zeigen, dass es auch besser geht. In Augsburg können die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos genutzt werden. Luxemburg schafft Fahrpreise ganz ab. Nur wer die erste Klasse im Zug beansprucht, muss zahlen. Steigende Fahrgastzahlen sind damit programmiert. So wird der Umstieg vom Individualverkehr auf Tram, Bus und Bahn unterstützt.

Diese Strategie sollte bei den guten Vorsätzen für das neue Jahr bei Bund, Ländern und Kommunen ganz oben stehen. Mobil sein ist eines der wichtigsten Anliegen der Bürger. Fahrten zum Arbeitsplatz, zum Einkauf in ländlichen Gebieten oder auch zum Pflegebesuch bei Verwandten sind unverzichtbar. Die Verkehrswende klappt nur, wenn günstige Alternativen zum eigenen Auto angeboten werden. Steigende Preise oder gar Verbote und Verzichtspredigten führen sicher nicht ans Ziel.

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.12.2019