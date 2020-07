Ideen braucht das Land

Gerade kam das Gründergeschehen nach fünf Jahren Stagnation wieder ins Laufen. Im vergangenen Jahr ergriffen Menschen die Chance, setzten ihre Ideen um und stellten ein eigenes Unternehmen auf die Beine. Ein Impuls für die Innovationskraft dieses Landes sei das gewesen, heißt es bei der staatlichen Förderbank KfW. Doch jetzt hat Corona auch auf diesem Feld erst einmal den Stecker gezogen.

Immerhin haben nur wenige Existenzgründer komplett aufgegeben, die allermeisten haben ihre Pläne erst einmal „nur“ auf Eis gelegt. Aber wie lange? Zwar könnte sich das Gründergeschehen gerade jetzt in der Krise beleben. Aber das Hauptmotiv liegt aktuell nicht unbedingt in der Umsetzung brillanter und zukunftsweisender Ideen, sondern in der steigenden Arbeitslosigkeit. Wer keinen festen Job mehr hat, muss überlegen, wie er sonst seinen Lebensunterhalt bestreiten, seine Familie über Wasser halten kann. Das ist dann möglicherweise ein neues, weiteres Dienstleistungsangebot.

Andererseits könnten sich etwa Wissenschaftler und Mediziner gerade wegen der Corona Pandemie berufen fühlen, eine Idee in ein Geschäft umzusetzen. Wichtig ist gerade in dieser Phase, dass Menschen mit zukunftsweisenden Ansätzen bei Geldhäusern nicht sofort abgeblockt werden, wenn sie einen Kredit benötigen.

Gerade in einem Land, das auch von Ideen lebt. Mehr als 600 000 Menschen haben im vergangenen Jahr ein neues Unternehmen auf die Beine gestellt. Sie tragen zur Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands mit seinen vielen mittleren sowie kleinen Unternehmen bei, die in ihrer Nische Weltspitze sind. Die allermeisten haben selbst als Existenzgründung angefangen.

