Ignorant statt innovativ

Die Olympischen Spiele? Verschoben! Die Fußball-Europameisterschaft? Verlegt! Die Handball-WM? Soll stattfinden. Hä? Wirklich? Ja! Wirklich! Was bei wesentlich bedeutenderen Sportveranstaltungen möglich ist, schließt der Handball-Weltverband IHF seit Monaten aus. Er – und allen voran sein Präsident Hassan Moustafa – wollen das Turnier im Januar um jeden Preis. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Geld spielt beim WM-Gastgeber Ägypten dank der staatlichen Unterstützung keine Rolle, um das teure Hygiene-Konzept zu bezahlen.

Die Finanzen nehmen wie immer im Profi(t)sport auch eine gewichtige Rolle bei der Beantwortung der Frage ein, warum die IHF so unbeirrt auf eine Austragung beharrt. Für sie ist die WM dank der lukrativen TV- und Sponsorenverträge eine Goldgrube. Doch das gilt genauso für das IOC und die UEFA, die sich dennoch einsichtig zeigten. Was bei beiden Verbänden schon etwas heißt. Doch die IHF bleibt stur. Mehr noch. Sie plant sogar den Gipfel der Unvernunft: Ein Turnier mit Zuschauern. Das hat etwas von Realitätsverweigerung. Oder Ignoranz.

Die Linientreue der Deutschen

Unverständlicherweise wissen Moustafa und Co. in ihrem Wirken auch noch einen prominenten Unterstützer an ihrer Seite. Der Deutsche Handballbund steht konsequent hinter der WM-Austragung und versäumte es, mit seiner weltweiten Strahlkraft ein Zeichen zu setzen und für eine Verlegung zu plädieren. Vielleicht liegt die Linientreue aber auch daran, dass der DHB zuletzt reichlich beschenkt wurde. Die Ausrichtung der WM-Turniere 2023 (Junioren), 2025 (Frauen) und 2027 (Männer) bekamen die Deutschen zugesprochen.

Dabei geht es doch gar nicht darum, dem Weltverband sein Geschäftsmodell zu nehmen. Die Bundesliga spielt, die internationalen Club-Wettbewerbe laufen. Aus Sicht der IHF ist die Frage deshalb verständlich, warum nur sie verzichten soll, wo doch weder die Bundesliga noch der Europäische Verband irgendwo Abstriche machen. Aber insbesondere die nationalen Ligen haben nun einmal Vorrang, weil sie die Basis bilden. Auch dafür, dass es überhaupt eine WM gibt.

Neu denken, anders planen

Und die soll ja nicht abgeschafft, sondern nur verlegt werden, auch wenn das ein weiteres Problem mit sich bringt. Anders als im Fußball findet jedes Jahr abwechselnd eine WM oder EM statt, im Januar 2022 die Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei. Aber was spricht dagegen, alle Turniere um ein Jahr nach hinten zu schieben? Nichts. Vor wenigen Monaten galt es schließlich auch als unvorstellbar, dass ein Virus den ganzen Planeten lähmt.

Innovation ist also gefragt, es darf keine Denkverbote geben. Auch ein Turnierrhythmus wie beim Fußball wurde bereits diskutiert. Das würde die Spieler zwar entlasten, aber die Wahrheit lautet eben auch: Kein Champions-League-Finale im Handball mit einem deutschen Team und auch kein Topspiel zwischen dem THW Kiel und den Rhein-Neckar Löwen erreicht annähernd so viele TV-Zuschauer wie das Nationalteam bei einem Turnier. Gerade auch wegen dieser traumhaften Einschaltquoten ist der Handball Deutschlands Mannschaftssportart Nummer zwei. Er braucht also grundsätzlich alle zwölf Monate eine EM oder WM. Nur eben nicht im nächsten Jahr.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.12.2020