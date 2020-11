Im Abseits

Beim Protest der Corona-Leugner marschiert die AfD nur nebenher und nicht voran. Eine für die Oppositionspartei bittere Erkenntnis, denn nach ihrem Selbstverständnis ist sie doch die Mutter aller (Rechts)-Populisten. Aber bisher ist es der AfD nicht gelungen, aus dem Widerstand gegen die Anti-Corona-Maßnahmen Kapital zu schlagen. Es reicht offensichtlich nicht aus, dass sich die AfD – ganz im Stile von politischen Märtyrern – per Gerichtsurteil die Maskenpflicht für ihren Bundesparteitag an diesem Wochenende auferlegen lassen muss. Die Partei, so hat es fast den Anschein, ist den durchgeknallten Verschwörungsmystikern, die im Impfstoff gegen Corona nicht die Rettung, sondern ihren Untergang sehen, womöglich politisch zu brav und bieder.

Da hat es der AfD auch nicht viel geholfen, dass ihre Parlamentarier kürzlich Corona-Gegner in den Bundestag lotsten, die andere Abgeordnete beschimpften und körperlich bedrohten. Man kann das als einen weiteren Radikalisierungsschritt der AfD werten, deren Fraktionschef Alexander Gauland ja schon 2017 nach dem Einzug in den Bundestag ankündigte, die AfD werde die politische Konkurrenz – natürlich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel – jagen. Jagdszenen gab es aber nur beim Einmarsch der Aktivisten, und Gauland bat die empörten Kollegen im Bundestag später um Entschuldigung. Das mag nur Kalkül gewesen sein, radikale Corona-Leugner dürften dies Gauland aber eher als Feigheit ausgelegt haben.

Gegen den Wahnsinn, den die Weltverschwörer im Netz und auf der Straße verbreiten, wirkt die AfD fast schon wie eine „normale“ Partei, die versucht, ihren programmatischen Radikalismus auf der politischen Bühne auszuleben. Dass dabei das Pendel immer mehr in Richtung Rechtsextremismus ausschlägt, stellt in Europas Parteienlandschaft leider kein Alleinstellungsmerkmal dar. Die Programmatik der AfD enthält jedenfalls genügend Sprengstoff. Sie ist eine aggressive Partei, die am liebsten den Holocaust aus der Erinnerung der Deutschen löschen würde, den Fremdenhass schürt, den Islam verteufelt, Muslime unter Terror-Generalverdacht stellt und Flüchtlinge notfalls mit Gewalt an der Einreise hindern will.

Dank dieser Hetze hat es die AfD mit einem Spitzenergebnis in den Bundestag geschafft und liegt in den Umfragen immerhin vor der Linken und der FDP. Die frohe Botschaft ist aber, dass 85 Prozent der Deutschen nach einer Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen die Positionen der AfD als rechtsextrem bezeichnen. Fast drei Viertel der Bürger sehen in der Partei eine Gefahr für die Demokratie. Damit ist die AfD auch politisch demaskiert worden. Ihr Dilemma: Den Weltverschwörern ist sie zu bürgerlich, den Bürgern zu extremistisch. Und selbst die CSU hat inzwischen begriffen, dass man die AfD bekämpfen muss und nicht kopieren darf.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.11.2020