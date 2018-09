Im Detail noch nachbessern

Tempo 50, weniger Fahrspuren, mehr Grün, neuer Raum für Gewerbeflächen im Bereich Heppenheimer Straße, deutlich weniger Lärmbelästigung für die Menschen auf der Vogelstang und in Käfertal – das sind nur einige der Vorteile, die ein Rückbau der B 38 perspektivisch mit sich bringt. Es macht nicht nur verkehrsplanerisch, sondern auch aus städtebaulicher Sicht Sinn, die jahrzehntelange Trennwirkung dieser zubetonierten Einfahrtsroute aus dem Norden aufzuheben.

Die über 13 000 auf den Konversionsflächen hinzukommenden Neubürger haben Anspruch auf eine leistungsfähige Anbindung in Richtung Innenstadt. Die Herstellung von alten Wegebeziehungen, beispielsweise in Höhe der Völklinger Straße, ermöglicht sogar ein stückweit Stadtreparatur. Das alles hat die Stadt planerisch mit dem von Bürgermeister Lothar Quast geleiteten Verkehrsforum exzellent auf die Schiene gesetzt und dafür zu Recht Lob von allen Seiten geerntet. So sind schon im Vorfeld viele Wenns und Abers aus dem Weg geräumt worden und vielfältige Anregungen in die Beschlussvorlage mit eingeflossen.

Im Detail muss aber noch nachgebessert werden. Das gravierendste Beispiel betrifft die Vogelstang. Die errechnete Lärmreduzierung ist von höchst zweifelhafter Art. Denn im Laufe der Planungen ist es nicht gelungen, einen Direktabbieger von der Spreewaldallee auf die B 38 zu realisieren. Das bedeutet, dass der ganze Schwerlastverkehr durch Teile des Wohngebiets abfließen muss. Die guten Lärmwerte durch das Tempo-Limit auf der B 38 werden hier wieder zunichte gemacht – ganz zu schweigen von der Schadstoffbelastung für die Bewohner.

