Die Politiker haben sich bei der Luftreinhaltung heillos verheddert. Zuerst ging es nur um den Feinstaub in den Innenstädten. Als sich da eine durchgreifende Besserung abzeichnete und praktisch nur noch in Stuttgart eine Problemzone übrigblieb, verlagerte sich die Aufmerksamkeit auf die Stickoxide. Nur langsam dämmerte, dass in diesem Bereich die größeren Gefahren für die Gesundheit der Menschen – und die Politik – lauern. Die Luftreinhaltung ist ein Lehrstück dafür, dass die Aufteilung der Aufgaben im Föderalismus zum Stillstand führt. Statt gemeinsam die beste Lösung zu suchen, schieben Bund, Land und Stadt die Verantwortung wie einen Schwarzen Peter hin und her. Denn Fahrverbote gelten als so unpopulär, dass selbst Grüne eher fürs Nichtstun ins Fegefeuer gehen, als dafür geradezustehen.

Nun könnte es unversehens trotzdem ernst werden, wenn das Bundesverwaltungsgericht diesen Donnerstag über die Zuständigkeit für Fahrverbote in Umweltzonen entscheidet. Die Politiker haben die Geduld der Richter ziemlich lange strapaziert. Besonders markant ist der Vergleich, den die grün-schwarze Regierung vor Gericht geschlossen hat. Um 20 Prozent sollte der Verkehr an der Messstelle Neckartor sinken, sagte die Politik den klagenden Bürgern zu. Erst nach der Unterschrift merkten die Verantwortlichen, dass sie ein Versprechen abgegeben haben, das sie nicht einhalten wollen. Inzwischen hat das Land sogar eine symbolische Strafe akzeptiert, weil es den eigenen Vergleich verletzt. Die CSU-Regierung in Bayern hat sogar schon gezahlt, weil sie rechtskräftige Urteile missachtet.

Besonders widersprüchlich verhält sich aber die Bundesregierung. Die lehnt die baden-württembergischen Forderungen nach einer blauen Plakette für saubere Diesel eisern ab. Denn die würde ja ein Restfahrverbot für die älteren Autos mit Dieselmotoren mit sich bringen. Gegenüber Brüssel bringt die gleiche Bundesregierung aber Streckensperrungen sowohl für Diesel wie Benziner ins Gespräch. Das ist ein Irrwitz.