Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) ist wegen des schrecklichen Vergewaltigungsfalls in Freiburg unter Druck. Zum einen steht noch immer die Frage im Raum, warum der Haftbefehl gegen den polizeibekannten Hauptverdächtigen nicht vollstreckt wurde. Strobl verweist hier auf die Zuständigkeiten vor Ort. Doch was aus der polizeilichen Innensicht richtig sein mag, kann ihm politisch zum Verhängnis werden. Strobl ist als Minister der Chef der Landespolizei – und damit am Ende auch derjenige, der den Kopf hinhalten muss.

Da wirkt es nur wenig entlastend, dass es bundesweit über 170 000 und in Baden-Württemberg knapp 20 000 offene Haftbefehle gibt. Hier handelt es sich zwar meistens um kleinere Delikte. Hat – wie in Freiburg – jedoch ein einzelner Fall drastische Auswirkungen, hilft auch der Verweis auf die Statistik nichts.

Gleichwohl ist es überzogen, wenn es aus der FDP jetzt Rücktrittsforderungen gibt. Diese wären nur dann gerechtfertigt, wenn weitere polizeiliche Versäumnisse ans Tageslicht kommen würden. Zudem ist es für Strobl schwerer geworden, die geplante Verschärfung des Landespolizeigesetzes umzusetzen. Der grüne Koalitionspartner lehnt die Vorhaben Strobls ab. Vor allem linke Grüne wie Landeschef Oliver Hildenbrand nutzen den Freiburger Fall, um dem Minister vorzuhalten, er solle mit Blick auf offene Haftbefehle zunächst dafür sorgen, dass die Polizei ihre Hausaufgaben erledigen könne, bevor er mit Gesetzesverschärfungen vorpresche.

Strobl ist derzeit in Erklärungsnot. Ob dies seine Chancen beeinflussen wird, auf dem CDU-Bundesparteitag im Dezember wieder zum Bundesvize gewählt zu werden, bleibt abzuwarten.

