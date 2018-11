Im Glashaus

Die AfD legt höchste juristische und moralische Ansprüche an, wenn es um das Geld der anderen etablierten Parteien geht. Da wird gern und oft eine angebliche Selbstbedienungsmentalität angeprangert. Bei den eigenen Spenden herrscht dagegen eine erstaunliche Lässigkeit. Das zeigt sich am Umgang der Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel mit einer Großspende aus der Schweiz, die an ihren Kreisverband ging. Obwohl als Zweck „Wahlkampfspende Alice Weidel“ angegeben war, will das AfD-Aushängeschild von den 130 000 Euro nichts mitbekommen haben.

Das mag glauben, wer will. Glaubwürdig ist es nicht. Das gilt auch für die Schutzbehauptung, sie habe keine Informationen über die Schweizer Firma. Dabei lebt Weidel mit ihrer Partnerin in der Schweiz und dürfte als frühere Investmentbankerin mit der Wirtschaft im Nachbarland einigermaßen vertraut sein. Es wäre sogar fahrlässig, wenn eine Politikerin nicht wissen wollte, wer ihr eine solche aus dem Rahmen fallende Summe zukommen lässt.

Dann brauchte die Partei geschlagene neun Monate, um das viele Geld zurückzugeben. Schon eine einfache Google-Suche hätte den Verantwortlichen gezeigt, dass Spenden aus Nicht-EU-Staaten unzulässig sind. Da drängt sich schon der Verdacht auf, dass man auf Zeit gespielt hat. Als die Sache aufflog, war AfD-Landeschef Ralf Özkara mit der Rücktrittsforderung an Weidels Adresse schnell bei der Hand. Man kann gespannt sein, ob Özkara sich gegen die prominentere Parteifreundin durchsetzen kann.

