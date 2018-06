Anzeige

Die Russen zählen die Tore, die Kommentatoren schreiben einfach nur ein „AAAAAAAAAaaaaaaaa!!!“ über die Spielberichte der russischen Mannschaft. Auf den Straßen tanzen, singen und hupen Hunderte, ja Tausende auch mitten in der Nacht, nicht nur in Moskau. Der Fußball-Funke, er ist übergesprungen in einem Land, das noch kurz bevor das erste WM-Tor – es war das Tor der Russen – kaum ein Interesse zeigte an diesem Sport, der so gar nicht ihrer zu sein schien.

Nun steht Russland praktisch bereits im Achtelfinale, das Land, zumindest die Menschen in den Austragungsorten, geben sich der Euphorie hin, feiern sich und ihre Freude darüber, dass die Welt ein solches Fest bei ihnen erlebt. Eine kindliche, ja eine berührende Freude ist es, wenn sie merken, wie beglückend es ist, einem Fremden mit einem Hinweis nach dem Weg zu helfen und nicht einfach stumm an diesem vorbeizulaufen, wenn sie erleben, dass auch Polizisten lächeln können, dass Busfahrer einen nicht nur verärgert zusammenstauchen, sondern tatsächlich entschuldigend das Drehkreuz zur Seite halten, das in ihrem Bus wieder einmal klemmt.

„Wir können auch nett sein“, denken sie und sind über diese Haltung selbst überrascht. So viel Rausch überdeckt alles, was nicht zu dieser bunten Feier passt. Der Bittbrief von Russlands Kulturschaffenden an den Präsidenten Wladimir Putin, den seit mehr als einem Monat in einer russischen Strafkolonie hungerstreikenden ukrainischen Regisseur Oleg Senzow zu begnadigen, geht in diesem Lärm aus Tröten und Hupen fast genauso unter wie die Tatsache, dass der erst kürzlich erfolgte Freispruch für den Menschenrechtler Juri Dmitrijew, der für die Opfer des Stalin-Regimes kämpft, wieder in Frage steht.