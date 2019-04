Im Schwebezustand

Die Ukraine pflegt ein neues Verständnis von Politik. Früher hatte dem Komiker Wolodymyr Selenskyj noch die politische Realität als Vorlage für seine brillante Satire gegolten. Seit Sonntag ist die Fiktion nun die Vorlage für die politische Realität in der Ukraine. Da der neugewählte Präsident in der Öffentlichkeit wenig zu seinen politischen Vorhaben sagte und darauf setzte, dass man ihn – oder vielmehr die Figur des fiktiven Präsidenten seiner TV-Serie – ja längst kenne, bleibt in diesen Tagen wenig übrig, als die Aussagen dieses fiktiven Präsidenten näher zu betrachten. Wenn schon die Aussagen des echten Bald-Präsidenten fehlen. Das aber ist mehr als irreführend.

In Selenskyjs Serie gibt es keine Annexion der Krim, es gibt auch keinen Krieg im Donbass. Es gibt viele nette Russen und viele dämliche ukrainische Politiker. Für eine Satire-Show mag das ausreichen, für eine ernsthafte Politik, die das Land weiter wirtschaftlich stabilisieren soll, reicht das nicht.

Es müssten wohl unkonventionelle Methoden sein, mit denen Selenskyj in sein neues Amt startet. Methoden, die niemand benennen kann, nicht einmal der neugewählte Präsident. Das Land ist in der Schwebe, und kann es sich angesichts seiner wirtschaftlichen Lage wie auch der Destabilisierungsversuche vonseiten Russlands eigentlich nicht leisten.

Die ukrainische Staatlichkeit ist auch mit Selenskyj an der Spitze nicht gefährdet. An dem Weg der Ukraine in Richtung EU und Nato hält der Neuling fest. Das ist Konsens im Land, außer in den besetzten Teilen. Russland mag froh sein, dass Poroschenko krachend abgestraft wurde. Selenskyj wird wohl keine Hasspolitik gegenüber Moskau anstreben, ihm freundlich zugewandt ist aber auch er nicht.

Europa weckt die Wahl aus einer teils eingefahrenen Ukraine-Politik. Bei Poroschenko wusste die EU längst, mit wem sie es zu tun hat. Selenskyj ist eine Unbekannte. Der Komiker hat sich in eine herausfordernde Lage manövriert: Da er sich als Alles und Nichts gab und damit punktete, weil jeder Wähler in ihm das sehen konnte, was er sich wünschte, ist die Enttäuschung der Ukrainer programmiert. Ebenso wie die Ernüchterung darüber, dass sein angekündigter Systemwechsel nicht schnell greift, weil ihm die Macht im Parlament fehlt und damit eine loyale Regierung.

Die nächste Etappe ist die Parlamentswahl im Oktober. Womöglich bereits früher, sollte Selenskyj das Parlament auflösen. Er mag die Politik verhöhnen, nun aber ist er Teil dieser Politik und muss liefern.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.04.2019