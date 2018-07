Anzeige

Es ist schon zum Verzweifeln: Auf der einen Seite müssen Flüchtlinge Deutschland verlassen, obwohl sie mittlerweile gut integriert sind, Steuern zahlen und von ihren Arbeitgebern mit Kusshand weiter beschäftigt werden würden. Und auf der anderen Seite können Flüchtlinge scheinbar ungestört in Deutschland leben, obwohl sie als potenzielle Terroristen gelten, ja offenkundig sogar in Diensten von Osama bin Laden gestanden haben, des Drahtziehers der Anschläge vom 11. September 2001 in den USA. Nein, Sami A. hat in Deutschland nichts, aber auch gar nichts verloren.

Dabei lebte er immerhin elf Jahren lang hier und kassierte Stütze vom Staat, dessen Werte ihm ein Graus sind. Das ist der eigentliche Skandal in diesem Fall. Nun allerdings wird ein juristisches Tauziehen um das Für und Wider seiner Abschiebung nach Tunesien aufgeführt. Und damit wird der Rechtsstaat ein weiteres Mal vorgeführt.

Innenminister Horst Seehofer spielt dabei keine glückliche Rolle. Wegen der hohen Symbolkraft des Falls und wohl auch im Interesse eines dringend benötigten Erfolgserlebnisses hat sich der CSU-Mann persönlich gekümmert – und dazu offenbar die zuständigen Behörden in Nordrhein-Westfalen unter Druck gesetzt. Anders lässt sich kaum erklären, dass Sami A. schon im Flugzeug Richtung Nordafrika saß, derweil das nach Auffassung eines Gerichts nicht rechtens war.