Immer Ärger mit der Post

Immer teurer, immer schlechter. Dieses Bild bietet derzeit die Deutsche Post. Zu häufig Kranke werden nicht unbefristet eingestellt, die Beschwerden bei der Bundesnetzagentur über Mängel bei der Brief- und Paketzustellung nehmen stark zu. Und nun sickerte auch noch der Plan durch, zu Beginn des kommenden Jahres das Porto für den Standardbrief um zehn auf 80 Cent anzuheben.

Das käme einer satten Preissteigerung um mehr als 14 Prozent gleich. In diesem Ausmaß dürften sich die Kosten des Unternehmens seit der letzten Portoerhöhung 2016 kaum nach oben entwickelt haben. Zum Glück redet die Bundesnetzagentur hier noch ein Wörtchen mit.

Beliebt macht sich der einstige Monopolist in teilweisem Bundesbesitz mit derlei Schlagzeilen nicht. Bei den Wettbewerbshütern deutet sich ein Beschwerderekord über die Brief- und Paketzustellung an. Pakete werden falsch, verspätet oder gar nicht zugestellt. Die Zusteller sind offensichtlich so überlastet, dass sie ihre Aufgaben nicht in der vorgegebenen Zeit erledigen können. Das betrifft nicht nur die Deutsche Post, sondern auch konkurrierende Paketdienste.