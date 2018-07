Immer das Ende bedenken

Anzeige

Anderes ging dagegen an der Wirklichkeit vorbei. Die Vergleiche mit privatem Hausbesitz etwa mögen auf den ersten Blick bestechen. In einer öffentlichen Einrichtung jedoch, erst recht einer Schule, hat jede technische und bauliche Veränderung weitreichende Folgen. Wer etwa auch nur an einer kleinen Stelle um-baut, muss sofort die aktuell geltenden Vorgaben zu Barrierefreiheit und Brandschutz umsetzen.

Völlig unrealistisch ist die Idee, Schriesheim solle die Umlandgemeinden für jene Schüler, die von dort nach Schriesheim kommen, durch einen Schulverbund zur Kasse bitten. Welche Kommune würde freiwillig dazu bereit sein?

Und sollte Schriesheim dieses Fass überhaupt aufmachen? In gleichem Geiste fordern ja Großstädte seit langem „Lastenausgleich“ von den Umlandgemeinden. Denn Schriesheimer, die krank sind, gehen ins Klinikum nach Heidelberg, wenn sie Kultur erleben wollen, ins Nationaltheater Mannheim. Auch hier gilt also der lateinische Spruch: „Respice finem“ – Bedenke das Ende.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.07.2018