Die Erkenntnis Lutz Hangärtners ist beileibe nicht neu, bleibt aber dennoch richtig. „Der Trainer ist immer der Depp, er ist das schwächste Glied“, kritisiert der Präsident des Bundes Deutscher Fußball-Lehrer die Maßlosigkeit, mit der die Trainer in der Bundesliga infrage gestellt werden. Immer früher, immer hysterischer.

Bei der „Kicker“-Wahl zum Trainer des Jahres 2018 landete Domenico Tedesco Anfang August auf Platz zwei, nur zwei Stimmen hinter Altmeister Jupp Heynckes. Ein paar Wochen später wird der hochgelobte Schalker Coach nach drei Niederlagen zum Saisonstart in einigen Medien schon angezählt. „Erbärmlich“, findet das Tedescos erfahrener Kollege Dieter Hecking aus Mönchengladbach. Er hat Recht.

Auch der Leverkusener Trainer Heiko Herrlich absolviert in diesen Tagen einen unfreiwilligen Crashkurs im Themenfeld „Die Schnelllebigkeit des Geschäfts“. Natürlich hat Bayer den Saisonstart in den Sand gesetzt – aber muss Herrlich deshalb gleich komplett die Befähigung für seinen Job abgesprochen werden?

Es ist etwas aus dem Lot geraten im Verhältnis zwischen Teilen der Sportjournalisten und dem Subjekt, über das sie berichten. Der Aufstieg des Internets hat dazu geführt, dass im harten Rennen um die zugkräftigste Schlagzeile und die meisten Klickzahlen Skandalisierungen und Übertreibungen viel zu häufig an die Stelle fundierter Berichterstattung treten. Natürlich müssen sowohl Tedesco als auch Herrlich mit Kritik an ihrer Arbeit leben. Aber nach gerade einmal drei Spieltagen bereits grundsätzliche Fragen an ihrer Kompetenz zu stellen, schießt deutlich über das Ziel hinaus.

