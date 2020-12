In Behörden aufräumen

Der Wirecard-Skandal bietet Stoff für einen Wirtschaftskrimi, aber die Grenze zum Polit-Thriller ist fließend. Dass skrupellose Verbrecher bei der Pleite des Tech-Unternehmens am Werke waren und einen Milliarden-Schaden verursacht haben – das ist die eine Seite. Auch im Rückblick völlig unverständlich ist aber, wie sehr die Kontrollmechanismen beim Untergang eines Vorzeigeunternehmens versagt haben. Die Finanzaufsicht Bafin steht genauso blamiert da wie die Wirtschaftsprüferaufsicht Apas und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Sie alle zusammen haben die Katastrophe bei Wirecard nicht erkannt oder erkennen wollen und Warnhinweise einfach ignoriert, die teilweise sogar in der Presse kursierten.

Das Schlimme: Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat bisher die ihm unterstellte Bafin in Schutz genommen und unterlassen, was er unbedingt hätte tun müssen: die Bafin-Spitze auswechseln. Der für die Apas zuständige Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wird aber um den Rausschmiss des Behördenchefs Ralf Bose nicht herumkommen. Alles andere wäre Wahnsinn. Dass Bose mit Wirecard-Aktien handelte, obwohl die Apas gegen die Wirtschaftsprüfer ermittelte, ist unglaublich und hat die Mitglieder des Untersuchungsausschusses natürlich vom Hocker gehauen. Boses Naivität und Ignoranz – er hat sich bei der ganzen Sache offensichtlich nichts gedacht – ist kaum in Worte zu fassen. Dass Bose bei dem wahrscheinlich justiziablen Insiderhandel auch noch ein Minus gemacht hat, wird ihm wenig nützen. Dummheit schützt eben vor Strafe nicht.

Fazit: Die Minister Scholz und Altmaier müssen jetzt endlich in ihren Behörden aufräumen. Die Bundesrepublik ist doch keine Bananenrepublik.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.12.2020