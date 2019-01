In der Pflicht

Die Zweifel sind der Zuversicht gewichen. Als die deutsche Handball-Nationalmannschaft Anfang des Jahres in die WM startete, war die Skepsis gegenüber Bundestrainer Christian Prokop groß. Es gab mehr Unsicherheit als Hoffnung, mehr Ungewissheit als Vorfreude. Ein paar Wochen später steht fest: Prokop hat aus dem zum Großteil von ihm verschuldeten EM-Desaster 2018 die richtigen Schlüsse gezogen. Er hat gelernt, ist an der Aufgabe gewachsen und trotz des verpassten Titels einer der Gewinner dieser WM, bei der es im Vorfeld eine von DHB-Vize Bob Hanning „unverhandelbare Zielvorgabe“ namens Halbfinale gab. Insofern hat der Bundestrainer seine Mission erfüllt, was mit diesem Kader zweifellos möglich, aber eben angesichts der starken Konkurrenz nicht selbstverständlich war.

In der Weltspitze, aber . . .

Was positiv stimmt: Die Abwehr steht, die taktische Flexibilität ist da und eine ähnliche Kaderbreite hat fast keine andere Nation. Darauf lässt sich aufbauen. Was den Deutschen aber fehlt, ist der eine Spieler im Rückraum, der den Unterschied macht. Dänemark hat Mikkel Hansen, bei Norwegen führt Sander Sagosen Regie. Bei Deutschland musste Zweitligaspieler Martin Strobel ran.

Doch auch ohne einen Superstar kehrten die Deutschen bei dieser WM in die internationale Spitze zurück, was nicht nur für Prokop, sondern auch für Hanning spricht. Der DHB-Vize drängte vor einem Jahr auf den Verbleib des Bundestrainers und ging damit ein hohes Risiko. Nun steht der 50-Jährige, der innerhalb des Verbands ob seiner forschen Vorstöße nicht nur geliebt wird, als Sieger da und unterstrich erneut seinen Wert.

Als Hanning 2013 beim DHB anheuerte, hatte die Nationalmannschaft gerade die Olympischen Spiele 2012 verpasst. Sie qualifizierte sich nicht für die EM 2014 und nahm an der WM 2015 nur dank einer Wildcard teil. Von seiner Organisationsstruktur glich der Verband einem Kaninchenzuchtverein. Und mit Blick auf die Finanzen konnte von Reichtum keine Rede sein.

. . . ein Rückraumstar fehlt

Sechs Jahre später stehen in der sportlichen Bilanz ein EM-Titel, eine olympische Bronzemedaille und ein WM-Halbfinale. Der DHB professionalisierte seine Strukturen mit einem hauptamtlichen Vorstand, die TV-Übertragungen von EM und WM im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sind nach dem Chaos der vergangenen Jahre bis 2025 gesichert und Deutschland erhielt auch dank Hannings Initiative diese WM, die für den Verband einen siebenstelligen Gewinn abwirft.

Kurzum: Die Aussichten sind gut – und doch gibt es keinen Grund, sich auszuruhen. Der Anspruch des DHB muss es nämlich sein, immer um Gold zu spielen, weshalb er eine Erkenntnis dieser WM beherzigen sollte: Der größte Handball-Verband der Welt muss mindestens einen Weltklasse-Rückraumspieler entwickeln. Und das ist nicht nur eine Aufgabe, sondern eine Pflicht.

