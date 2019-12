In der Pflicht

Das Ende des Zweiten Weltkriegs liegt beinahe 75 Jahre zurück – ein ganzes Menschenalter. Nach so langer Zeit hat die Milliardärsfamilie Reimann angekündigt, ehemalige Zwangsarbeiter und Überlebende des Völkermords an den europäischen Juden zu unterstützen. Warum erst jetzt?

Im Umgang mit ihrer eigenen Geschichte haben sich die Familie und das Unternehmen Benckiser jahrzehntelang nicht vom Gros der deutschen Wirtschaft unterschieden. Sich mit der eigenen Schuld auseinanderzusetzen, war die absolute Ausnahme – in Unternehmen ebenso wie in Politik, Justiz, Kultur oder Sport. In den Jahren des Wiederaufbaus hatten andere Dinge für die Deutschen Vorrang, was gleichzeitig Verdrängen und Vergessen eigener Untaten bedeutete.

Respekt und Anerkennung

Auch wenn Jahrzehnte vergangen sind, gebührt der Familie Reimann höchster Respekt für den Umgang mit der eigenen Vergangenheit, der eigenen Schuld. Verbrechen an der Menschlichkeit aus Gewinnstreben heraus deutlich zu benennen und weiter zu erforschen, hebt die Familie aus der deutschen Wirtschaft heraus. Viele andere haben sich bis heute nicht dazu durchgerungen, von finanzieller Wiedergutmachung ganz zu schweigen – trotz der Zwangsarbeiterstiftung der deutschen Wirtschaft und deren Zahlungen bis 2007.

Es ist müßig, darüber zu streiten, ob die von der Familie Reimann bereitgestellten Summen angesichts ihres Vermögens angemessen sind. Welcher Euro-Betrag wiegt schon Leid eines einzelnen Menschen auf? Stattdessen darf der zweite wesentliche Teil des Reimann-Engagements nicht vergessen werden: 25 Millionen Euro jährlich erhält ihre Stiftung, um das Andenken der Opfer des Nationalsozialismus zu wahren und Projekte gegen Hetze und Gewalt von Rechts zu fördern. Die Verteidigung von demokratischen Grundwerten und Menschenwürde ist wesentlicher Zweck der Alfred Landecker Stiftung. Aus dieser Zielsetzung ist abzulesen, dass es den Reimanns nicht nur darum geht, mit der eigenen Geschichte während des Nationalsozialismus abzuschließen. Als im Frühjahr dieses Jahres Details zur Beschäftigung von Zwangsarbeitern bekannt wurden, kam ebenfalls zum Vorschein, dass es in der Familie überzeugte Anhänger der faschistischen Ideologie gab. Die heutige Generation folgert daraus, dass sie in der Pflicht steht, menschenverachtenden Ideen und Taten entgegenzutreten. Auch diese Haltung verdient größte Anerkennung.

