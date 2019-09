In der Sackgasse

Es gibt nicht mehr ganz so viele Helden von Rio, die noch auf allerhöchstem Niveau Fußball spielen. Der WM-Titel 2014 ist ja schließlich auch schon fünf Jahre her – im Profisport eine Ewigkeit. Manuel Neuer, Sami Khedira, Toni Kroos, Mats Hummels, aber dann wird es auch schon recht dünn. Kevin Großkreutz findet sich beispielsweise in der 3. Liga beim KFC Uerdingen wieder.

Bei weitem nicht so schlimm ist es Mario Götze ergangen. Von dem hatte man eigentlich gedacht, dass er nach seinem Siegtor im WM-Finale jetzt so richtig durchstartet. Er war ja damals auch erst 22 Jahre alt. Doch der Mario Götze des Jahres 2019 ist nicht mehr der Mario Götze des Jahres 2013, als er zum FC Bayern ging. Mario Götze ist noch nicht einmal mehr der Mario Götze des Jahres 2014 – entsprechend steckt seine Karriere in einer Sackgasse.

In der Nationalmannschaft wird der Edeltechniker momentan so sehr gebraucht wie ein Eimer Sand in der Wüste. Und selbst beim BVB stellen sie sich die Frage: Wohin mit diesem Mann, dem vielleicht ein Schritt zurück ganz gut täte. Kleinerer Club, kleineres Gehalt, mehr Spielzeit, mehr Freude. Es muss ja nicht gleich Uerdingen sein.

Vertrauen fehlt

Aber Dortmund und Götze, das dürfte im zweiten Anlauf keine funktionierende Beziehung mehr werden. Auf der Außenbahn ist der 27-Jährige mangels Dynamik keine Hilfe, im zentralen Mittelfeld gibt es Bessere und im Sturmzentrum mangelt es ihm an Durchschlagskraft. Noch dazu fehlt dem bisweilen etwas feinfühligen Götze das Vertrauen des Trainers – im Gegensatz zu Zeiten seines Entdeckers und Förderers Jürgen Klopp.

Vom jetzigen BVB-Coach Lucien Favre wird er in etwa so geschätzt wie ein Schalker auf der Südtribüne. Auch unter dessen Vorgängern Thomas Tuchel, Peter Bosz und Peter Stöger fand der Weltmeister nicht zu alter Stärke, die der gebürtige Memminger in München unter Pep Guardiola verloren hatte. Doch eines ist gewiss: Wenn jemand mit diesem Talent bei so vielen unterschiedlichen Trainern praktisch nie einen Stammplatz-Status erlangt, hat das eher selten mit den Vorgesetzten zu tun, sondern vor allem mit einem selbst.

