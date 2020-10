In der Schwebe

Immer mehr Corona-Infizierte bei gleichzeitig bröckelndem Vertrauen in die Sinnhaftigkeit bestimmter Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Das ist die gegenwärtige Lage in Deutschland.

Wenn die Menschen allerdings nicht mitziehen, wird sich die Seuche noch deutlich stärker ausbreiten. Diese Dramatik hat zumindest Angela Merkel voll erkannt. Und so müssen sich die Bürger in nächster Zeit auf noch stärkere Einschränkungen gefasst machen: erweiterte Sperrstunden, Ausweitung der Maskenpflicht, weniger persönliche Kontakte bis hin zur Schließung von Bars und Clubs, was das Ende vieler Betriebe in dieser Branche bedeuten könnte. Schließlich musste man dort bereits einen Lockdown verkraften.

Die Frage bleibt allerdings, ob die Bundesländer hier auch tatsächlich überall an einem Strang ziehen werden. Nur dadurch kann auch die nötige Akzeptanz entstehen, die für die Durchsetzung neuer Zumutungen so wichtig ist. Die Zweifel daran bleiben auch nach dem Krisentreffen im Kanzleramt. Sicher wäre es absurd, würde etwa in der brandenburgischen Uckermark eine Maskenpflicht auf Straßen und Plätzen gelten, weil in München oder Köln die Infizierten-Zahlen durch die Decke schießen. Aber wenn der Schwellenwert regional überschritten wird, darf man auch in einem föderal organisierten Staatswesen einheitliche Maßnahmen im Umgang damit erwarten.

Immerhin soll nun die Sperrstunde für die Gastronomie zeitlich vereinheitlicht werden. Das Virus ist in Bayern ja auch nicht weniger tückisch als in Berlin. Für die maximale Teilnehmerzahl bei Privatfeiern gibt es jetzt ebenfalls eine generelle Vorgabe. Abweichungen sind je nach Bundesland aber wohl trotzdem nicht ausgeschlossen.

Und was nützt das schärfste Bußgeld für Maskengegner, wenn es zu wenige Kontrollen gibt? Der berühmt-berüchtigte Flickenteppich könnte am Ende nur etwas kleiner werden. Verschwinden dürfte er nicht. Besonders ärgerlich ist das beim zuletzt hitzig debattierten Beherbergungsverbot. Hier zeichnet sich kaum Bewegung ab.

Als Feigenblatt für diesen Länder-Dissens könnte nun der Appell an die Bürger in Corona-Hotspots dienen, nicht im Inland zu verreisen. Das ist wegen der angespannten Infektionslage zwar nicht prinzipiell falsch, löst aber nicht das Problem. Denn die nächsten Schulferien kommen bestimmt. Und dann werden wieder viele Familien vor der Herausforderung stehen, wo sie überhaupt noch willkommen sind und welche Hürden sie in welchem Bundesland für einen Urlaub nehmen müssen. Womöglich kassieren Gerichte dann noch die eine oder andere Extrawurst.

Für Reiserückkehrer aus ausländischen Corona-Hotspots winkt dagegen sehr wohl eine bundesweit geltende Regelung bei Wiedereinreise. Eine sehr restriktive zwar, aber sie ist wenigstens klar und einheitlich. Was den Auslands- vom Inlandsreisenden so fundamental unterscheidet, begreift auch keiner. Ein großer Wurf sollte das Treffen im Kanzleramt werden, eine Begegnung von „historischer Dimension“. Der Beweis dafür muss noch erbracht werden.

