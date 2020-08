In der Sinnkrise

Nicht nur in Fürstenfeldbruck und am Tegernsee, sondern auch im fernen Katar ist der Jubel groß, wenn sich am Sonntag der FC Bayern und Paris St.-Germain im Endspiel der Champions League gegenüberstehen. Als „Qlassico“ feierte die staatliche Fluggesellschaft Qatar Airways das Duell um Europas Fußball-Krone zwischen den beiden von ihr gesponserten Vereinen im Kurznachrichtendienst Twitter – und enthüllte mit der ungelenken Wortschöpfung unfreiwillig, was im Fußball seit geraumer Zeit alles schiefläuft. Denn obwohl Katar die Menschenrechte missachtet und mutmaßlich Terroristen unterstützt, kann das Golf-Emirat die attraktive Werbefläche bei der wichtigsten Begegnung des Vereinsfußballs bedenkenlos nutzen. Die Werte des Sports, geopfert auf dem Altar des Geldes.

Corona hat die gravierenden Fehlentwicklungen in der weltweit beliebtesten Sportart schonungslos offengelegt. Der Profi-Fußball steckt in einer tiefgreifenden Sinnkrise – und hat die Wahl zwischen zwei Auswegen: eine Rückbesinnung auf alte Stärken oder den endgültigen Ausverkauf.

Die Hoffnung, die Auswirkungen der Pandemie könnten mit Beginn der neuen Saison weitgehend ausgestanden sein, hat sich nicht erfüllt. Wenn in vier Wochen die Fußball-Bundesliga wieder beginnt, bleiben die Fans ausgeschlossen. Die neue Normalität heißt bis auf weiteres Geisterspiele, dabei laden erst die Zuschauer im Stadion mit ihren Emotionen den Fußball mit Bedeutung auf.

Spektakel, die nichts bedeuten

Der renommierte Fan-Forscher Michael Gabriel befürchtet deshalb schon einen „Kulturverlust“, zumindest im Spitzenbereich büßt der Volkssport seine viel beschworene Funktion als letztes „Lagerfeuer der Gesellschaft“ immer weiter ein. Der Spielbetrieb unter Pandemie-Bedingungen zeichnet ein entlarvendes Bild des entfesselten Fußballs: Großartige Spektakel wie das 8:2 der Bayern gegen Barcelona, die am Ende nichts bedeuten.

Was der Fußball aus den harten Corona-Zeiten lernen wird, ist allerdings noch nicht entschieden. Geht es in die Richtung von noch mehr Entfremdung vom normalen Fan? Etwa durch die dauerhafte Abschaffung von Stehplätzen und einer weiter ungebremsten Kommerzialisierung mit den bekannten Auswüchsen? Oder kehren endlich Demut, Werte und Bodenständigkeit zurück, gibt es eine Wiederannäherung an die Fans, die diesen Sport so besonders machen? Der „Qlassico“ am Sonntag wird darüber sicher noch keinen Aufschluss geben.

