In der Talsohle

Man mag von der neu eingeführten Nations League halten, was man will – aber der Abstieg aus der A-Gruppe dieses eigentlich bedeutungslosen Wettbewerbs der Fußball-Nationen ist für die DFB-Elf eben nicht nur eine zu vernachlässigende Randnotiz vor dem Hintergrund des Neuaufbaus. Vielmehr steht auch dieses Scheitern in der direkten Linie des vorzeitigen WM-Aus in Russland und beschließt somit ein denkwürdiges Fußball-Jahr im schlechtesten Sinne.

Das Bedenkliche daran ist mit Blick auf den Stellenwert der Nations League dabei nicht einmal die Tatsache an sich – auch wenn die Worte „Abstieg“ und „deutsche Nationalmannschaft“ in den vergangenen Jahren eigentlich in keinem Kontext denkbar waren. Sorgen macht vielmehr die weiter halbherzige Aufarbeitung des WM-Fiaskos, dessen Folgen sich nun auch in den Herbst hineinziehen. Neuen Kräften eine echte Chance zu geben oder an den etablierten Spielern festhalten – in dieser Frage hat Bundestrainer Joachim Löw bislang noch nicht die passende Linie gefunden und das schlägt sich auch auf dem Platz nieder.

Deshalb steht heute Abend gegen die Niederlande einiges auf dem Spiel, selbst wenn der Abstieg aus der A-Gruppe der Nations League nicht mehr zu vermeiden ist. Nach dem Sieg gegen Russland braucht die DFB-Elf dringend ein Erfolgserlebnis, wenn das Stimmungsbarometer nicht gleich wieder absacken soll. Und wenn möglich sollte sich ein Sieg so gestalten, dass er in der gegenwärtigen Talsohle eine glaubhafte Neuausrichtung für die EM 2020 erkennen lässt.

